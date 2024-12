Výplach na trhu s akciemi – začátek velké korekce nebo nákupní příležitost?

Včerejší zasedání americké centrální banky FED přineslo na akciový trh vysokou volatilitu. Nejznámější akciový index S&P500 se včera propadl o neuvěřitelných 3,3 % a technologický index Nasdaq dokonce o 3,8 %. Kdo včera čekal pokračování panické reakce trhu je dnes 19.12. velmi překvapen, protože trh kompenzuje včerejší ztráty. Index S&P500 dnes posiluje o 0,7 % a podobnou denní změnu si připisuje i technologický index Nasdaq . Důležitou informací v dnech korekce je denní uzavření, jehož informaci nám trh nabídne v 22:00. Trh tedy nyní zacenil variantu, že FED nebude snižovat úrokové sazby takovou rychlostí jako původně očekáváno, k čemuž je tlačen opětovným růstem inflace v USA.





Zdroj: tradingeconomics.com, graf United States Inflation Rate



Je velmi pravděpodobné, že trh bude kompenzovat velké a rychlé ztráty způsobené zprávou nebo ekonomickou událostí. Děje se to zpravidla z důvodu, že investoři čekající na propad nakupují a shortaři zavírají své ziskové pozice zpětným odkupem, čímž také tlačí cenu aktiva nahoru. Kompenzace bude pokračovat nadále, pokud denní svíce neuzavře pod denní minimem včerejšího poklesu (5830 bodů). Reálný krátkodobý cíl pro pohyb vzhůru je okolo hranice 5963-5998 bodů. Korekce v rozmezí 3-5 % na S&P500 přichází statisticky v posledních 30 letech přibližně třikrát do roka. V rámci silného trendu na amerických akciích je vhodné své postupně alokovat v rámci korekcí, protože největší letošní propad byl přibližně 10 % a nyní se nacházíme -4,37 % od historického maxima v rámci korekce (vrchol => minimum včerejšího dne). Přehnaná opatrnost se v posledních letech statisticky nevyplácí, avšak další utahování monetární politiky by trh z euforie do hlubší korekce poslat určitě mohlo.



Zdroj: tradingview. US500 H4, Vlastní zpracování