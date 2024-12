Sněmovna v USA zamítla návrh balíku výdajů, jenž měl odvrátit federální uzavírku

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek večer (v noci na dnešek SEČ) výraznou většinou zamítla republikánský návrh výdajového balíku, který měl odvrátit hrozící uzavírku federálních úřadů krátce před Vánoci a těšil se podpoře zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Informovaly o tom tiskové agentury. Podle Reuters zákonodárci nyní nemají žádný jasný plán, jak v noci na sobotu zamezit takzvanému shutdownu, který by mohl mimo jiné způsobit chaos v dopravě o svátcích.



Poměrem hlasů 174 ku 235 dolní komora amerického Kongresu odmítla balík výdajů, který narychlo sestavili republikánští lídři poté, co Trump spolu s miliardářem Elonem Muskem zavrhli předchozí kompromisní dohodu obou hlavních stran. Navzdory Trumpově podpoře hlasovalo proti návrhu 38 republikánů a až na tři výjimky všichni demokraté. Podle AP je výsledek hlasování velkým neúspěchem pro Trumpa a jeho spojence Muska a předznamenává zmatky, které Kongres čekají po návratu bývalého prezidenta do Bílého domu.



Také americká média popisují současný vývoj v Kongresu jako chaos či kolosální zmatek. Federální vládě vyprší zákonem schválené financování už s koncem tohoto dne a krize nemá jasné východisko. Trump po odmítnutí plánu dojednaného lídry obou hlavních stran navíc požaduje, aby zákonodárci současně s krátkodobým výdajovým opatřením ošetřili také dluhový strop USA, kterým by se jinak musel zabývat v úvodu svého mandátu.



Uvolňování peněz na chod vlády až na poslední chvíli není v posledních letech v Kongresu ničím výjimečným a ještě na začátku týdne se zdálo, že zákonodárci opět směřují ke krátkodobému prodloužení dřívějšího rozpočtu. Když ale v úterý lídři zveřejnili společný návrh vyjednavačů Demokratické strany a republikánů, který obsahoval i řadu nesouvisejících bodů, část Republikánské strany jej začala odsuzovat. Brzy se přidal miliardář Elon Musk, který o návrhu šíří dezinformace, a ve středu odpoledne také Trump.



Americké vládě tak hrozí první uzavírka od přelomu let 2018 a 2019, kdy spor tehdejšího prezidenta Trumpa se zákonodárci způsobil více než měsíční shutdown. V praxi tento scénář znamená omezení provozu federálních agentur na životně důležité procesy, přičemž zbytek pracovní síly dostává nucenou dovolenou. Zároveň se pozastavuje vyplácení mezd více než dvěma milionům federálních zaměstnanců od úředníků přes správce národních parků až po vojáky. Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě varoval, že cestující na letištích se během rušného vánočního období mohou potýkat s dlouhými frontami.