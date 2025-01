Na Wall Street opanoval úvodní seanci v týdnu polovodičový sektor

Obchodování ve Spojených státech se na startu druhého letošního týdne odehrálo v pozitivním duchu, kdy tahounem seance byly čipové akcie obsažené v technologickém Nasdaq Composite, který přidal podruhé v řadě, tentokrát okolo 1 %.



Akcie posílily přibližně o 3 % a to díky skvělým od reportovaným číslům od společnosti Foxconn, jenž si připsala rekordní tržby ve 4Q24, a tato společnost je hlavně součástí polovodičového odvětví. Zahanbit se nenechaly ani akcie AMD, které vzrostly o cirka 3 % a akcie Broadcom rostly zhruba o 1 %.



Na trh a konkrétně k technologickým akciím se nyní dostal velký optimismu, když investoři očekávají růst zisků kolem 20 %, nicméně na trhu je evidován očekávaný nárůst zisků o přibližně 13 %.



Napovědět by mohly reportovaná data v americké ekonomice v tomto týdnu, kdy investory čeká v pátek report k americkému trhu práce za poslední měsíc uplynulého roku, kdy je konsensus pokles růstu pracovních míst oproti listopadu, a to vše při stejné míře nezaměstnanosti 4,2 %. Další týden bude následovat pro FED klíčový údaj k růstu spotřebitelských cen neboli inflaci. Kombinace těchto dvou faktorů plus nástup nové americké vlády v čele s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem může v tomto měsíci s akciemi ještě výrazněji zamávat.



Výnos 10letého amerického státního dluhopisu vzrostl o 0,5 % na 4,62 % a současně americký dolar oslabil vůči evropskému euru o zhruba 0,7 % na 1,0385. Po předešlých růstech zaznamenala mírné oslabení ropa a WTI se obchodovalo za 73,20 USD/barel, severomořský Brent rovněž něco málo ztratil oproti páteční seanci a obchoduje se za přibližně 76,00 USD/barel.