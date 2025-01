EGÚ: Čistý dovoz plynu do Česka byl loni 6,1 miliardy m3, tranzit byl minimální

Velmi nízká poptávka po zemním plynu a vysoká naplněnost zásobníků na konci loňské zimy se projevila na poklesu čistého dovozu plynu do Česka na 6,1 miliardy metrů krychlových. Před začátkem války na Ukrajině byl čistý dovoz plynu do Česka přibližně 8,7 miliardy krychlových metrů, tedy asi o 30 procent vyšší. Dovoz byl téměř z poloviny zajišťován přeprodejem ruského plynu dováženého na Slovensko a do Maďarska. Informovala o tom energetická a poradenská firma EGÚ Brno.



"V důsledku zvyšování poplatku za využití německé přepravní soustavy se postupně stával ruský plyn dovážený do EU přes Ukrajinu i Turecko finančně atraktivní i pro obchodníky, kteří po roce 2022 našli náhradu v podobě dodávek z Norska a z LNG terminálů. To je případ také českých obchodníků, kteří ke konci roku téměř kompletně rezignovali na dovoz plynu přes Německo a dodávky českým odběratelům zajišťovali pomocí těžby ze zásobníků a dovozu z východu," uvedl řídící konzultant EGÚ Brno Michal Kocůrek.



Na historické minimum loni klesl tranzit plynu přes území České republiky. Před ruským útokem na Ukrajinu dosahoval průměrně dvě dekády 30 miliard metrů krychlových, loni klesl na 300 milionů krychlových metrů. Před ruskou invazí se dostal na 35 miliard metrů krychlových, od té doby postupně klesá.



Spotřeba zemního plynu v Česku se podle EGÚ loni po teplotním přepočtu, který umožňuje porovnávat i teplotně odlišné roky, zvýšila o 3,7 procenta. Podle prvních analýz je důvodem mírné oživení ekonomiky i pokles cen energetických komodit.



"Očekávání spojená s rozvojem spotřeby plynu v souvislosti s náhradou uhlí v elektroenergetice a výrobě tepla zatím zůstávají nenaplněna. Na druhou stranu pokles spotřeby domácností vlivem výměny tepelného zdroje či úsporných opatření v loňském roce výrazně zpomalil a podobný vývoj jako v letech 2022 a 2023 již neočekáváme,“ konstatoval ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.