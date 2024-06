Reuters: Rusku za červen vzrostou příjmy z prodeje ropy a plynu o 50 procent

Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro Kreml nejdůležitějším jednotlivým zdrojem hotovosti. Za posledních deset let představují třetinu až polovinu celkových příjmů federálního rozpočtu.Vojenský konflikt na Ukrajině přiměl Západ k zavedení četných sankcí, jejichž smyslem je omezit Rusku příjmy z prodeje surovin. Rusko ale dokázalo přesměrovat export ropy z Evropy do Indie a do Číny, čímž si zajistilo tolik potřebné peníze do rozpočtu. Ten je nyní v deficitu, protože Moskva vynakládá značné prostředky na obranu a bezpečnost.Pokud jde o ceny v rublech, výpočty agentury Reuters ukazují, že Rusko v červnu získá z prodeje ropy a plynu přibližně 814 miliard rublů. V květnu příjmy z prodeje těchto energetických surovin činily 794 miliard rublů a loni v červnu 529 miliard rublů.Očekává se, že dotace rafineriím z rozpočtu od května klesnou o 60 miliard rublů. Subvence zahrnují i platbu, která povzbuzuje rafinerie, aby prodávaly svou produkci na domácím trhu, místo aby ji vyvážely za vyšší cenu.Údaje o červnovém vývoji rozpočtu ministerstvo financí zveřejní 3. července. Na celý letošní rok vláda počítala s federálními příjmy z prodeje ropy a plynu v objemu 10,7 bilionu rublů (2,78 bilionu Kč), což by bylo o 21 procent více než v roce 2023, kdy nižší ceny ropy a pokles exportu plynu snížily příjmy o 24 procent.Rusko výrazně zvýšilo výdaje na obranu a bezpečnost od zahájení takzvané speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá invazi svých vojsk do sousední země z února 2022. Výsledkem byly dva roční deficity přesahující tři biliony rublů, což jsou přibližně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda tyto deficity financovala domácími půjčkami a čerpáním peněz z Fondu národního blahobytu, což je ruský státní investiční fond, v němž vláda shromažďuje peníze na horší časy.Ruský prezident Vladimir Putin pochvalně hovoří o vysokém tempu hospodářského růstu a mimo jiné řekl, že tempo růstu ekonomiky Ruské federace předstihuje tempo západních ekonomik. Za loňský rok vykázala ruská ekonomika růst o 3,6 procenta, zatímco v roce 2022 po zpřesnění dat o 1,2 procenta klesla. Po začátku války na Ukrajině ale mnozí západní ekonomové Rusku předpovídali mnohem hlubší hospodářský propad.Ekonomové, kteří působí v Rusku, ale upozornili na špatnou kvalitu hospodářského růstu. Například uvádějí, že výroba raket a granátů sice může přispět k vyššímu růstu HDP , ale nabízí jen omezený přínos pro obyvatelstvo.