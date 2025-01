Rozbor S&P500: Klíčová technická úroveň před důležitými daty z trhu práce

Index S&P500 vykazuje dnes neutrální výkonnost. Od úterního propadu akciové trhy v USA stále hledají férovou cenu pomocí konsolidace. Nízká volatilita je způsobena předchozí volatilitou vysokou, ale i včerejšími uzavřenými trhy v USA z důvodu státnické události. Zvýšená aktivita obchodníků s vyšší pravděpodobností přijde s dnešními daty trhu práce, které vycházejí v 14:30 našeho času.



Jedná se o data Average Hourly Earnings, Non-Farm Employment Change a Unemployment Rate. Aktuální hodnoty ukazatelů a konsenzus analytiků naleznete níže.





Zdroj: Forex factory



Klíčová fundamentální data zapadají i do technického obrazu hlavního amerického indexu. S&P500 stále drží svou hodnotu nad úrovní 5875 bodů, která chrání index před několika procentním propadem. Zvyšuje se obchodní objem u této klíčové úrovně, a to indikuje důležitost levelu, zvláště před nadcházející volatilitou. V případě pozitivní reakce akcií na data z trhu práce, by se index mohl vydat na cestu směrem k hladině 6033 bodů (červená úroveň odporu). Pokud dnešní data budou pro index negativní může následovat proražení podpory 5875 bodů (oranžová úroveň) a pohyb směrem k úrovni 5700 bodů (zelená úroveň podpory).





Zdroj: Tradingview, US500 – D, vlastní zpracování





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0811 -0.0533 25.1124 25.0770 CZK/USD 24.3425 -0.0739 24.4040 24.3400 HUF/EUR 413.5285 -0.0367 414.2747 412.9694 PLN/EUR 4.2662 0.0768 4.2727 4.2595

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5548 0.0220 7.5627 7.5388 JPY/EUR 162.7665 -0.0697 163.1940 162.3544 JPY/USD 157.9575 -0.1233 158.4550 157.6340

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8377 0.1048 0.8388 0.8367 CHF/EUR 0.9414 0.2022 0.9415 0.9384 NOK/EUR 11.7725 0.1714 11.7910 11.7293 SEK/EUR 11.4842 -0.1126 11.5023 11.4740 USD/EUR 1.0304 0.0495 1.0312 1.0282

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6171 0.2107 1.6181 1.6114 CAD/USD 1.4413 0.0972 1.4422 1.4395