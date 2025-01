HN: Spor o odkupní cenu akcií O2 rozhodne revizní posudek

Spor o to, zda společnost PPF při ovládnutí operátora O2 nepoškodila jeho menšinové akcionáře, by měl vyřešit revizní posudek odkupní ceny akcií. Rozhodl o tom v pátek Městský soud v Praze. Informovaly o tom dnes Hospodářské noviny.



Soudkyně Kateřina Malíková uvedla, že kvůli rozporům v posudcích nechá vypracovat revizní posudek. Naznačila, že jej pravděpodobně zadá Institutu oceňování majetku při pražské Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Proti jejímu výběru ale vytěsnění akcionáři protestovali. "Je ve střetu zájmů, a nemusí tak být nestranný,“ poukázal jeden z akcionářů Tomáš Hájek na to, že PPF je významným sponzorem VŠE.



Skupina nejbohatší Češky Renáty Kellnerové získala v roce 2021 v tuzemské telekomunikační jedničce přes 90 procent akcií a poté oznámila vytěsnění menšinových akcionářů s cenou 270 korun za jednu akcii. Ti ale vypořádání, které bylo o rok později, nepovažují za spravedlivé a požadují o třetinu více, tedy 355 korun.



Kvůli doplatku se proto obrátili na soud. V žalobě jde o 408 milionů korun, o které zažalovalo firmu PPF Telco B.V. 778 akcionářů. Ale pokud uspějí, může to PPF stát nakonec až 2,5 miliardy korun. Výsledek má totiž význam i pro ty bývalé menšinové akcionáře, kteří žalobu nepodali. Vytěsnění se dotklo skoro 40.000 investorů.



Soudkyně si na páteční jednání přizvala trojici znalců, kteří v kauze už dělali pro obě strany posudky, aby je obhájili. První, společnost Apelen Valuation, kterou si najali právě vytlačení akcionáři, vypočítala spravedlivou hodnotu jedné akcie v rozmezí 355 a 388 korun. Naopak dva znalci vybraní PPF, společnosti E & Y Valua tions a RSM CZ, za spravedlivou cenu určili původní nabídku 270 korun.



Rozdíl byl například v tom, že znalci najatí PPF nezapočítali velikostní přirážku, tedy to, že jde o velkou stabilní společnost se silným postavením na trhu a po vytěsnění v ní PPF získá plnou moc. A také podle akcionářů výrazně podhodnotili budoucí zisky, a naopak nadsadili potřebné investice. RSM CZ například za rizikový faktor, který snižuje cenu akcií, označilo to, že O2 neovládá potřebnou infrastrukturu. Vlastní ji společnost CETIN, která se oddělila od O2, i když má stejného vlastníka.



Žalobci budou muset nyní uhradit zálohu na revizní posudek, každý 1500 korun. "Je vás hodně, tak ta suma není tak vysoká, abyste ji nemohli zaplatit," konstatovala soudkyně. V žalobě přitom pokračuje jen zhruba 600 akcionářů, protože zbylí nezaplatili dvoutisícový soudní poplatek.



Akcie O2, tehdy ještě pod názvem SPT Telecom, byly kótované na pražské burze od roku 1995. Operátor postupně změnil názvy na Český Telecom a O2 Czech Republic. Od O2 se v roce 2015 oddělil vlastník infrastruktury CETIN, který vydal vlastní akcie. Získali je akcionáři O2. PPF jako majoritní akcionář později akcie CETIN vykoupila za 172 Kč za cenný papír.



Společnost O2 a CETIN v Česku jsou vlastněné PPF, v telekomunikačních firmách O2, CETIN a Yettel v dalších zemích má PPF poloviční podíl a druhou polovinu ovládá skupina e&.