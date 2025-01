Zamrazilová: Prosincová inflace příjemně překvapila, v lednu bude pod 3 procenty

Prosincová inflace, kdy ceny meziročně vzrostly o tři procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta, byla příjemným překvapením. Pokud se nestane něco extrémního, v lednu se tempo růstu spotřebitelských cen vrátí pod tři procenta, řekla dnes novinářům viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová. Podle ní se tím zvyšuje pravděpodobnost, že uvolňování měnové politiky bude moct začátkem letošního roku pokračovat. Zamrazilová také uvítala ohlášené zveřejňování předběžného údaje o inflaci, které chystá Český statistický úřad (ČSÚ), podle ní pomůže s rozhodováním bankovní rady.



"Když vidím, kde se pohybuje statistická základna pro rok 2025, tak se domnívám, že lednové číslo (inflace) bude s vysokou pravděpodobností začínat dvojkou a nikoli trojkou. Ruku v ruce s tím se zvyšuje i pravděpodobnost, že uvolňování měnové politiky bude moct na začátku letošního roku pokračovat," řekla Zamrazilová. Bankovní rada ČNB v prosinci uvolňování měnové politiky po roce přerušila, když základní úrokovou sazbu ponechala na čtyřech procentech.

Koruna na slova viceguvernérky reagovala prohloubení dnešních ztrát, vůči euru odepisovala 0,4 % na úroveň 25,18.

Zamrazilová také očekává, že by se v letošním roce mohlo snížit tempo růstu cen služeb, které loni dosáhlo 5,1 procenta při celkové inflaci 2,4 procenta. "Pravděpodobně byl v roce 2024 i nějaký efekt DPH, který by měl postupně vymizet," upozornila na to, že se loni změnily sazby daně z přidané hodnoty i rozdělení položek mezi jednotlivými sazbami.



Viceguvernérka ČNB také uvítala zveřejňování předběžného údaje o inflaci, který začne ČSÚ uveřejňovat v únoru. Podle ní je aktuální vývoj spotřebitelských cen důležitá informace při rozhodování bankovní rady, a to zejména na únorovém jednání, kdy jsou velké nejistoty ohledně změn ceníků na počátku roku.



Předseda ČSÚ Marek Rojíček dnes oznámil, že předběžný údaj o inflaci budou statistici publikovat vždy zhruba pět dní před konečnými údaji o vývoji spotřebitelských cen. Konečné číslo inflace by se podle něj mělo od předběžného údaje lišit nanejvýš o 0,1 procentního bodu. ČSÚ publikací předběžného údaje reaguje na dlouhodobou poptávku po urychlení dat o inflaci, která přicházela mimo jiné z ČNB, podotkl Rojíček.



Předseda ČSÚ ale zároveň upozornil, že by předběžné údaje o inflaci neměly sloužit jako základ pro valorizace nebo pro inflační doložky smluv, a to právě kvůli tomu, že bude možné ho revidovat. Konečné údaje o inflaci ČSÚ neupravuje.

Zdroj: ČTK, Patria.cz