Růst vývozu aut z Číny podle svazu CAAM letos zpomalí na 5,8 procenta

Vývoz aut z Číny se v letošním roce zvýší o 5,8 procenta na 6,2 milionu, odhaduje čínský svaz výrobců automobilů CAAM. Tempo růstu by tak výrazně zpomalilo z 19,3 procenta v loňském roce, uvedla dnes agentura Reuters. Zpomalení růstu vývozu je v kontrastu s prognózou vyššího růstu prodeje na domácím trhu, kde se očekává, že prodej podpoří širší vládní pobídky. Čína je největším automobilovým trhem na světě.



Odhady vývozu podle typu motorů CAAM neposkytl. Uvedl ale, že loni vývoz elektromobilů klesl o 10,4 procenta, zatímco vývoz plug-in hybridů, tedy hybridních vozů s možností dobíjení, se o 190 procent zvýšil. V roce 2023 vývoz elektromobilů vzrostl o 80,9 procenta a vývoz plug-in hybridů o 47,8 procenta. Na vývoz elektromobilů měly zřejmě negativní vliv dodatečná cla na elektromobily vyrobené v Číně, která loni v říjnu zavedla Evropská unie.



Čína místním výrobcům automobilů sdělila, aby zastavili velké investice v evropských zemích, které podporují dodatečná cla na elektromobily vyrobené v Číně, uvedl Reuters. Mezitím se čínské automobilky přeorientovávají na vývoz hybridů pro Evropu, aby se vyhnuly clům na elektromobily.



Prodej aut v Číně by se letos mohl zvýšit o 4,7 procenta na 32,9 milionu vozů, odhaduje CAAM. Loni prodej vzrostl o 4,5 procenta. Svaz očekává zpomalení růstu prodeje aut označovaných NEV na 24,4 procenta z loňských 35,5 procenta. Zkratka NEV je z anglických slov New Energy Vehicles a zahrnuje kategorii elektromobilů a plug-in hybridů.



Za jeden z důležitých faktorů růstu na čínském trhu se v letošním roce považuje prodloužení pobídek na nákup ekologičtějších vozů. Loni se v Číně díky vládním dotacím na nákup NEV a úspornějších vozů se spalovacím motorem prodalo více než 6,6 milionu aut. CAAM ale upozornil, že na automobilový trh může mít negativní vliv slabá domácí poptávka, stejně jako větší konkurence.