Johnson & Johnson koupí za 14,6 miliardy USD výrobce léků Intra-Cellular

Americká farmaceutická společnost koupí za 14,6 miliardy USD (361,1 miliardy Kč) výrobce léků Intra-Cellular Therapies. Upevní si tak pozici na trhu s přípravky pro léčbu neurologických poruch. Podnik to dnes oznámil v tiskové zprávě.



Johnson & Johnson za jednu akcii Intra-Cellular zaplatí 132 USD. Ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií to představuje prémii 39 procent. Transakce by měla být dokončena v letošním roce.



Díky akvizici získá lék Caplyta, který je v USA jako jediný schválen pro léčbu deprese s bipolární poruchou a pro léčbu schizofrenie.



Dohoda je další z řady akvizic, kterými se snaží podpořit svůj růst i po roce 2025, kdy by mohl v USA čelit zesílené konkurenci jeho přípravek na lupénku Stelara. Loni koupil za 1,25 miliardy USD dceřinou společnost firmy Numab zaměřenou na léky na kožní onemocnění a za 850 milionů USD vývojáře léků Proteologix. Své podnikání v oblasti zdravotnických přístrojů pak firma podpořila převzetím podniků Shockwave Medical za 13,1 miliardy USD a V-Wave za 1,7 miliardy USD, uvedla agentura Reuters.



Intra-Cellular Therapies je biofarmaceutická společnost, která vychází z výzkumu oceněného Nobelovou cenou. Tento výzkum pomohl lépe pochopit, jak léky působí uvnitř buněk v těle. Společnost využívá tento přístup k vývoji moderních léčebných postupů pro lidi s vážnými psychiatrickými a neurologickými onemocněními.