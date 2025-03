Společnost Johnson & Johnson plánuje v USA investovat 55 miliard USD

Americká farmaceutická společnost (J&J) plánuje v příštích čtyřech letech investovat ve Spojených státech více než 55 miliard USD (1,3 bilionu Kč), mimo jiné do výstavby čtyř nových závodů. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě. Společnost se rozhodla rozšířit své výrobní provozy v zemi kvůli hrozbě dovozních cel na léky, píše agentura Reuters.



Oznámená investice představuje nárůst o 25 procent ve srovnání s posledními čtyřmi roky. Jeden z nových závodů bude v Severní Karolíně, kde firma dnes oficiálně položila základní kámen. Zatím ale neuvedla, kde se bude nacházet zbývající závody.



Americký prezident Donald Trump pohrozil 25procentním clem na dovoz léčiv. Farmaceutické firmy se tak připravují na dopady tohoto opatření, pokud by začalo platit. Americký výrobce léků v únoru oznámil, že v příštích pěti letech investuje do nových závodů v USA nejméně 27 miliard USD.



Řada farmaceutických společností má velké závody mimo USA, například v Irsku. Trump v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí výrobu, a od svého nástupu do úřadu vyvíjí tlak na farmaceutické firmy, aby přesunuly výrobu do USA.



Johnson & Johnson je podle tržeb největším výrobcem léků na světě. Firma uvedla, že už má v USA více výrobních závodů, než v kterékoli jiné zemi. Kromě nových závodů plánuje také rozšířit své stávající americké závody a vybudovat novou infrastrukturu pro výzkum a vývoj.



Firma dodala, že v Severní Karolíně plánuje investovat více než dvě miliardy USD. Závod se zaměří na výrobu přípravků k léčbě rakoviny a k léčbě imunitních a neurologických onemocnění.