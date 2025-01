Goldmani očekávají růst dolaru o 5 nebo více procent kvůli houževnatosti americké ekonomiky

aktualizovala svůj výhled na dolar vzhledem k očekávané síle americké ekonomiky a pravděpodobně vyšším clům, která mohou zpomalit uvolňování měnové politiky.



„Očekáváme, že dolar v příštím roce posílí o zhruba 5 % díky realizaci nových cel a pokračujícímu výkonu ekonomiky USA,“ napsali v poznámce stratégové, včetně Kamakshya Trivedi. I po tomto upgradu „stále vidíme, že rizika jsou nakloněná směrem k větší síle dolaru“.



Jde už o druhou revizi Goldmanů na dolar směrem nahoru za zhruba dva měsíce s odkazem na trvale silný růst USA a plánovaná cla Donalda Trumpa, což by mohlo rozdmýchat inflaci a vykolejit Fed od původní trajektorie uvolňování sazeb. Zdá se, že optimismus ohledně dolaru nabral ještě více na síle poté, co páteční zpráva o pracovních místech posílila názory, že trh práce je odolný, a posílila vyhlídky na americkou měnu vůči ostatním od eura až po libru.





Banky z Wall Street nyní odhadují, že euro za šest měsíců klesne vůči dolaru pod paritu na 0,97, tj. na úroveň naposledy prolomenou v roce 2022 poté, co ruská invaze na Ukrajinu vyvolala energetickou krizi v Evropě a podnítila obavy ze zpomalení. Jde tak o pokles z předchozí prognózy 1,05. Mezitím Goldmani snížili svůj šestiměsíční výhled na libru na 1,22 oproti dřívějším 1,32. V pondělí libra klesla o 0,7 % na 1,2126 dolaru, nejníže od listopadu 2023. V pondělí v Asii dolar posílil nejméně o 0,5 % vůči měnám Indonésie a Filipín a indickou rupii poslal na rekordní minimum. Kontinentální jüan také zůstal poblíž slabého konce svého pásma navzdory poslednímu úsilí Pekingu o větší podporu ekonomice.

Nedávné zlepšení dolarové prognózy Goldmanů je posunem od jejich méně býčího výhledu bezprostředně poté, co Fed v září změnil svou měnovou politiku. V té době snížili Goldmani svou prognózu na dolar vůči širokému koši měn. Místo toho ale dolar podle dat Bloombergu narostl od zářijového minima o více než 8 %. A předchozí výhled banky, že americká měna klesne z vysokých valuací, tak byl zmařený oživením dolaru od voleb 5. listopadu.



Zdá se, že investoři včetně hedgeových fondů, podporují pozitivní výhled na americkou měnu, přičemž býčí pozice dolaru jsou nyní nejvýše od ledna 2019, ukazují údaje Bloombergu. I po nové revizi však stratégové Goldmanů vnímají s ohledem na ekonomickou odolnost možnost dalšího posílení dolaru, a to navzdory vyšším clům a ničivějšímu dopadu na ekonomiky citlivé na sazby. „I když uznáváme, že účastníci devizového trhu jasně očekávají určitou změnu celní politiky, a i přes to, že je těžké odhalit, co za posledními kroky stojí, trváme na tom, že dolar posílí,“ napsali.



Zdroj: Bloomberg