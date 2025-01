Výroba aut loni v Česku stoupla o 3,9 procenta na rekordních 1,453 milionu vozů

Výroba osobních aut v Česku loni vzrostla meziročně o 3,9 procenta na rekordních 1,453 milionu vozů. Produkce elektrických aut klesla o 16 procent na 151.162 elektromobilů a plug-in hybridů. Víc než 93 procent vyrobených automobilů firmy vyvezly. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 4,5procentní nárůst. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě.



"Tato čísla jsou jasným důkazem, že český automobilový průmysl zůstává klíčovým pilířem domácí i evropské ekonomiky. Ukazuje se přitom, že rostoucí regulatorní tlak na podíl elektromobilů na prodejích přichází ve chvíli, kdy zájem zákazníků o jejich koupi naopak klesá. To bude v roce 2025 dále komplikovat již tak složité prostředí, které pro průmysl evropská regulace vytváří," uvedl prezident sdružení Martin Jahn.



EU proto podle něj bude muset jasně deklarovat, že pokuty za nízký podíl elektromobilů jsou kontraproduktivní, předložit revizi emisních cílů pro oxid uhličitý a přijít s podporou konkurenceschopnosti evropských výrobců v globálním měřítku.



Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých tuzemských závodech v roce 2024 celkem 896.933 automobilů, což je nárůst o 3,7 procenta. Celkem 10,8 procenta produkce tvořily elektrické vozy. Z toho bylo 79.932 vozidel čistě bateriových a 16.602 vozidel plug-in hybridních.



Firma Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích snížila loni výrobu o 2,8 procenta na 330.890 vozidel. Z toho mělo 33.300 aut čistě elektrický a 21.328 plug-in hybridní pohon. To celkem představuje 16,5 procenta produkce.



Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v loňském roce celkem 225.058 zkompletovaných automobilů, tedy o 17 procent meziročně více. Zhruba polovinu produkce představoval hybridní model Yaris HEV.



Společnost Tatra Trucks, která je jediným tuzemským výrobcem nákladních vozidel, meziročně navýšila výrobu o 90 vozidel na 1522 aut. Téměř dvě třetiny produkce kopřivnické značky směřovala na export.



Výroba autobusů zaznamenala meziroční pokles o 14,5 procenta na 4489 vozů, způsobený především objednávkovým charakterem výroby. Ve vysokomýtském Iveco Czech Republic bylo vyrobeno 4040 autobusů, tedy o 14,8 procenta méně, dalších 604 autobusů bylo dokončováno v sesterském závodě ve Foggia v Itálii. Libchavský závod SOR vyrobil 416 autobusů, tedy o 76 méně proti roku 2023. Společnost KHMC zvýšila produkci o 11 na 31 minibusů.



Výrobce motocyklů Jawa Moto vykázal meziroční nárůst výroby o 154 motocyklů, tedy o pětinu na 909 motocyklů. Z toho 52,6 procenta směřovalo do zahraničí.