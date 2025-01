Goldman Sachs: Další růst trhu se musí spoléhat na zisky, výnosy dluhopisů by měly zamířit zase dolů

David Kostin z hovořil na Bloombergu o tom, že podle něj by index S&P 500 mohl letos posílit asi o 11 %. Zisky obchodovaných společností by přitom měly růst podobným tempem. A příští rok o 7 %. Pro čtvrté čtvrtletí loňského roku se čeká růst kolem 8 %, podle experta bude znatelně ovlivněno i silným dolarem. A ten by mohl znamenat, že pozitivních překvapení bude na straně zveřejňovaných zisků poněkud méně, protože silný dolar ovlivňuje ziskovost některých společností negativně.



Americké akcie nahoru zřejmě nepotáhnou valuace, protože poměry cen k ziskům se nachází na historicky hodně vysokých úrovních a podle stratéga se nedá čekat, že by šly ještě výš. Rozhodující bude tedy právě vývoj ziskovosti, kdy by tempo růstu zisků mělo určovat posilování akciového trhu. Obavy může budit prudký růst výnosů na dluhopisových trzích. Kostin ale čeká, že inflace bude dál pomalu klesat a spolu s ní půjdou zase dolů i výnosy obligací.







Podle experta není stále jasné, jak Donald Trump nakonec uchopí obchodní politiku a cla. Vypořádat se s touto nejistotu lze zaměřením se na společnosti, které generují většinu příjmů v americké ekonomice, a naopak vyhnutím se těm, které jsou výrazně zaměřeny na zahraniční trhy. Ty by totiž případná vysoká cla mohla ovlivnit nejvíce, zatímco firmy na domácím trhu by cítily jen omezený dopad. Týká se to zejména možnosti odvetných opatření ze strany jiných zemí. Tedy scénáře, kdy by cla uvalená ze strany Spojených států následovala cla ze strany postižených zemí.



Téma cel a výrazného podílu příjmů generovaných na zahraničních trzích se úzce týká i sedmičky populárních technologických akcií. Asi 50 % jejich tržeb je totiž podle stratéga generováno na trzích v zahraničí. K tomu Kostin připomněl, že zisky těchto společností rostly doposud výrazně rychleji než ziskovost zbytku trhu. Růstová prémie se pak odrážela ve vyšší návratnosti těchto akcií. Jenže mezera mezi tempy růstu by se měla uzavírat a s tím by se měly přibližovat i návratnosti technologických akcií na straně jedné a zbytkem trhu na straně druhé. Kostin se tak domnívá, že atraktivnější budou společnosti s nižší kapitalizací, konkrétně mezi 5 – 20 miliardami dolarů.



Menší společnosti se obchodují s výrazně nižšími valuacemi. A pokud by měly růst podobně rychle jako větší firmy, mají podle experta mnohem lepší profil rizika a možné návratnosti. Na otázku týkající se čínského trhu pak odpověděl, že on s klienty hovoří zejména o amerických akciích, ale pozoruje zájem o to, jak by investoři mohli sázet na vývoj na čínském trhu a v čínské ekonomice právě přes některé americké společnosti.



Zdroj: Bloomberg