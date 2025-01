Průzkum: Velké německé podniky přesouvají kvůli nákladům výzkum do zahraničí

Mnohé velké německé podniky přesouvají výzkum do zahraničí. Na vině jsou vysoké náklady, přílišná administrativa a zdlouhavé procesy. Z průzkumu Allensbachova institutu pro Svaz německého průmyslu (BDI) vyplývá, že již téměř každá třetí velká německá průmyslová firma přesunula výzkum a vývoj do zahraničí nebo o tom uvažuje.



"Přesouvání výzkumu a vývoje zásadně ohrožuje německou ekonomiku," okomentoval výsledky průzkumu mezi 274 podniky s nejméně 250 zaměstnanci prezident BDI Peter Leibinger. "S inovacemi se ztrácí i předpoklad pro vytváření hodnot v Německu," dodal.



Firmy nutí ke stěhování především náklady, zmiňuje je 58 procent oslovených. Dále jako důvod uvádějí menší byrokracii v zahraničí (47 procent) a větší otevřenost k inovacím na místních pracovištích (34 procent). Téměř dvě třetiny firem (64 procent) jsou navíc přesvědčeny, že má zahraniční konkurence možnost uvádět snáze nové nápady a technologie do praxe.



Pro čtyři z pěti velkých průmyslových podniků mají inovace zásadní význam pro jejich hlavní činnost. "Firmy v posledních letech neustále zvyšují výdaje na výzkum,“ uvedl Leibinger. Německo má v podstatě silný inovační systém. "Chybí však dostatečné stanovení priorit, dobrá koordinace a rychlá realizace," zdůrazňuje prezident BDI.



Ohledně možnosti, že Německo dokáže rychle dohnat své konkurenty, jsou mnozí oslovení skeptičtí. Jako nízkou hodnotí tuto šanci 60 procent z nich.



Starosti podnikům dělá zejména závislost na mimoevropských poskytovatelích klíčových digitálních technologií, jako jsou cloudové systémy a umělá inteligence (AI). Tři čtvrtiny z nich znepokojuje závislost na Číně a více než polovina se obává závislosti na USA. "Klíčové digitální technologie se nesmí stát další pastí závislosti po fosilních palivech a kritických surovinách," varuje Leibinger.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých firem.