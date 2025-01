Deloitte: České byty ve 3. čtvrtletí průměrně zdražily mezičtvrtletně o 2,3 pct

Byty v loňském čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 2,3 procenta na průměrných 104.100 korun za metr čtvereční. Jejich ceny tak rostly čtyři čtvrtletí za sebou. Vyplývá to z dat Real Indexu poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici. Byty zdražily v deseti ze 14 krajů, nejvíce pak ve Zlínském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Naopak výrazný pokles cen byl zaznamenán v kraji Jihočeském. Celkem se ve třetím čtvrtletí v ČR prodalo téměř 4000 bytů, o zhruba 3000 méně než v předešlém čtvrtletí.



Ceny rostly v létě loňského roku obdobným způsobem jako ve druhém čtvrtletí, konkrétně o 2,3 procenta. "Třetí loňské čtvrtletí nepřineslo zásadní změny, růst cen bytů napříč Českem pokračuje stejnou rychlostí. Po období, kdy ceny bytů v Česku stagnovaly či spíše klesaly, došlo tak už počtvrté v řadě k jejich růstu. Momentální situace tak ukazuje, že trend růstu, který započal snižováním úrokových sazeb, odezněním vysoké inflace i poklesem cen energií, pokračuje," řekl ředitel nemovitostního a stavebního oddělení v Deloitte Petr Hána.



Ve Zlínském kraji ceny bytů vzrostly oproti třetímu čtvrtletí roku 2023 o 14,6 procenta a v Plzeňském o 11 procent, tedy zhruba stejně jako v kraji Ústeckém. V Jihočeském kraji byl evidován pokles o 14,4 procenta, po něm ale v tempu zlevňování následovat kraji Liberecký, kde byty zlevnily již jen o 1,5 procenta.



Nejdražší byty jsou i nadále v hlavním městě a v Jihomoravském kraji. Na jihu Moravy a v Brně ceny vzrostly o 6,8 procenta na 111.600 Kč za metr čtvereční. V Praze v daném období vzrostla průměrná cena bytů o 4,5 procenta na 137.900 Kč za metr čtvereční. Růst cen zde tedy nepatrně zpomalil, ve druhém čtvrtletí v hlavním městě zdražily mezičtvrtletně byty o 5,7 procenta.



Ceny bytů rostly v drtivé většině městských částí, nejvyšší zdražení bylo zaznamenáno v Praze 6, a to o čtvrtinu na 159.700 Kč za metr čtvereční. Výrazně o 17,4 procenta ale vzrostly také v centru města v Praze 1. Zde jsou nejdražší byty v ČR a metr čtvereční stál okolo 202.900 Kč. Průměrně ale zdražily o 7,4 procenta také v Praze 9, kde v poslední době rostou nové developerské projekty. Naopak pokles cen nastal ve dvou městských částech, o téměř desetinu v Praze 8 a o dvě procenta v Praze 2.



"Aktuální situaci na tuzemském nemovitostním trhu dál výrazně ovlivňuje váznoucí výstavba nových bytů, která je a bude hlavním viníkem zvyšujících se cen bytů i jejich nedostupnosti. Každý rok se totiž po celém Česku postaví o tisíce bytů méně, než je potřeba. A zatím to bohužel nevypadá, že by se situace měla v příštích měsících a nejbližších letech výrazně zlepšit," dodal Hána.



Ve třetím čtvrtletí se v celém Česku prodalo dohromady 3948, což je o více než 3000 méně, než v předchozím čtvrtletí. Nejvíce, konkrétně 1728, jich bylo v novostavbách, z čehož v 1012 případech se jednalo o prvoprodeje. V cihlových domech se uskutečnilo 1011 prodejů a 1209 bytů se prodalo v panelových domech.