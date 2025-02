Výsledky tentokrát trhům nesvědčí, hlavní zátěží je dnes Alphabet

Celkově úspěšná výsledková sezóna si vybrala slabší chvilku. Po včerejších číslech padá Alphabet, který i přes svou velikost pravidelně vykazuje výrazné reakce na kvartální zprávy. Dnes je to pokles přes 8 procent, který se nemůže nepropsat do indexů.

Zvláště citelné je to u Nasdaqu, který obchoduje půl procenta v záporu. Nejen to, výkon divize data center posílá výrazně dolů i akcie AMD. Většina velkých techů je v červeném, když se přidává zpráva o vyšetřování Applu čínskými úřady. Těžko pochybovat, že jde o další reakci na cla a ukázku možností odvety. Na pozitivní straně pak ovlivňuje indexy slušný růst Nvidie, a to i díky evidenci, že konkurence ze strany AMD jí na paty zatím nešlape.

S&P500 je pouze 0,2 pct v minusu a v Evropě je situace opět smíšená. FTSE100 sice roste skoro o půl procenta, ale DAX je v zeleném jen mírně, přičemž AEX nebo CAC40 se obchodují pár desetin procenta v záporu.

Report ADP ukázal překvapivě silný nárůst zaměstnanost v americkém firemním sektoru za leden. Také zpráva ISM ze sektoru služeb naznačila, že trh práce v lednu nejspíš zůstal silný, celkově však ISM ukázalo zvolnění aktivity v sektoru. I přes signály, že páteční data z trhu práce nemusejí ukázat kýžené ochlazení, se dnes výnosy dluhopisů vydaly dolů, a to citelně. Americká 10Y splatnost je -9 bps. Mírnější je pohyb na kratších splatnostech a obecně menší pokles pak sledujeme také v Evropě. Spolu s tím se eurodolar dál zvedá a dostává se už na 1,0415. Koruna k dolaru posiluje na 24,14, zatímco její kurz k euru je zhruba stabilní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1357 -0.1136 25.1700 25.1143 CZK/USD 24.1290 -0.4661 24.2635 24.0845 HUF/EUR 406.1254 -0.2725 407.5300 405.5052 PLN/EUR 4.1989 -0.2836 4.2150 4.1931

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5761 1.5890 7.5983 7.4458 JPY/EUR 158.6155 -0.9934 160.3353 158.5062 JPY/USD 152.2515 -1.3736 154.4610 152.1185

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8323 0.0944 0.8337 0.8304 CHF/EUR 0.9385 -0.1171 0.9413 0.9382 NOK/EUR 11.6810 0.0514 11.6890 11.6377 SEK/EUR 11.3390 -0.4054 11.3948 11.3338 USD/EUR 1.0418 0.3879 1.0442 1.0370

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5896 -0.6003 1.6028 1.5881 CAD/USD 1.4288 -0.2757 1.4345 1.4270