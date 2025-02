Daří se lékům na hubnutí, ale technologie pokulhávají

Zámořské trhy před poslední obchodní seancí tohoto týdne nepředvedly výraznější pohyb žádným směrem a investory tak může těšit alespoň malý zisk 0,4 %, kterého dosáhl index S&P 500. Žádostí o podporu v nezaměstnanosti bylo 219 000 oproti 208 000 v předcházejícím týdnu, což překonalo očekávání analytiků, kteří očekávali 214 000. Zítra nás na toto téma čekají data o tvorbě nových pracovních míst za měsíc leden, kde ekonomové očekávají pokles z prosincových 256 000 na 169 000. Toto je číslo bedlivě sledované FEDem při stanovování měnové politiky, nečeká se ovšem, že by americký trh práce vstupoval do sestupného trendu. Tím pádem by politika bez snižování úrokových sazeb měla vydržet do deklarovaného červnového zasedání.



Po uzavření trhu bude reportoval výsledky hospodaření technologický gigant . Pravděpodobně se opět objeví dotazy na jeho výdaje v oblasti umělé inteligence. Farmaceutická společnost narostla o 3,4 %, když jejím výnosům opět zdatně vypomohla vysoká poptávka po láku na obezitu Zepbound. Dařilo i fastfoodovému řetězci Yum! Brands, který narostl o 9,7 %. Citlivý rozpočet amerických spotřebitelů nutil například k přechodu z prémiovějšího Taco Bell do řetězce Tex-Mex. Módní společnost Tapestry taktéž dodala solidní sadu čísel a zároveň potěšila investory zvýšením celoročního výhledu. Ti toto odměnili nárůstem akcie o 12 %. Negativně naopak překvapila technologická společnost , která očekává slabší růst v letošním roce a její akcie tak klesla o 3,7 %. Další z technologických společností Arm Holding, taktéž investory spíš zklamal a jeho akcie poklesly o 3,3 %. Nejistota spojená s obchodní válkou USA byla značně cítit v komentáře k výsledkům automobilky . Ani jejím akciím se nedařilo a zakončily den s 7,4% ztrátou.