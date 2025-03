Víkendář: Dopadnou investice do umělé inteligence jako ty do těžby ropy frakováním?

Paul Krugman se v rozhovoru se známým investorem Jimem Chanosem věnoval současnému dění na trzích a zavzpomínali i na „kognitivní finanční disonanci u společnosti Wirecard (viz včerejší Víkendář). Poté se zaměřili na témata související s umělou inteligencí, u které se podle Chanose dají pozorovat určité společné rysy s frakováním.



Krugman přirovnává dění na trzích související s umělou inteligencí se situací během internetové bubliny. Internet a související technologie přinesly skutečné ekonomické přínosy, i když možná ne tak velké, jak někteří předpovídali. Došlo tak ke zvýšení produktivity, ale řada investorů prodělala. Podle Krugmana totiž věřili, že hodně firem bude díky novým technologiím schopno vybudovat si podobnou pozici jako a jemu podobné společnosti. „Chanos tomuhle přirovnání moc nefandí, podle něj je tato bublina horší.“ A přišel s přirovnáním jiným, které Krugman podle svých slov vůbec nečekal.



Chanos poukazuje na ohromné investice, které nyní podnikají velké technologické společnosti a které dosahují mnoha stovek miliard dolarů ročně. Umělá inteligence tak podle něj není podobná internetu, který podporoval efektivitu využití kapitálu a jeho návratnost. „Doposud dělá pravý opak, obrovsky zvyšuje kapitálovou náročnost.“ Investor pak zmínil přirovnání, podle kterého se nyní velké technologické společnosti podobají spíše odvětví frakování, kde v roce 2014 a 2015 docházelo také k mohutným investicím, „které se honily za dosti proměnlivou návratností“.



Podle Chanose je tedy velký rozdíl mezi internetovou bublinou a současným děním kolem AI v tom, že tehdy nedocházelo k tak velkým investicím do hmotných a nehmotných aktiv. Přirovnání k frakování pak ukazuje, že v odvětví těžby ropy také došlo k velkému posunu a zvýšení kapacit, které dokonce posunulo Spojené státy k energetické nezávislosti. Jenže společnosti v odvětví byly nakonec méně ziskové, než se na počátku čekalo. Mimo jiné proto, že se ukázalo, že tento typ těžby přináší u každého vrtu s každým dalším rokem výrazně nižší vytěžené objemy.



Podle Krugmana může tezi o budování příliš velkých kapacit podporovat i oznámení o tom, že končí a už nebude využívat některá z pronajímaných datových center. „Možná to naznačuje, že společnost došla k závěru, že si zajistila více kapacit souvisejících s umělou inteligencí,“ míní Krugman.



Následující graf ukazuje dosavadní investice vybraných technologických společností a jejich investiční plány pro letošní a příští rok:







Zdroj: X



Zdroj: Blog Paula Krugmana





https://paulkrugman.substack.com/p/why-ai-spending-reminds-jim-chanos