Fidelity International: Velký průlom v oblasti umělé inteligence letos ještě nenastane

Očekává se, že umělá inteligence bude mít v roce 2025 minimální dopad na ziskovost firem a potenciál dosáhne až za několik let. Prozatím však velké technologické firmy stále pokračují v přípravě půdy pro tuto civilizační změnu.

Autoři: Viral Patel, Ben Traynor

Bude rok 2025 rokem, kdy umělá inteligence ovládne svět? Analytici Fidelity International říkají: příliš se netěšte. Alespoň zatím ne.

Průzkum mezi analytiky Fidelity International ukazuje, že podíl těch, kteří očekávají, že umělá inteligence bude mít v nadcházejícím roce pozitivní dopad na ziskovost jejich společností, se ve srovnání s obdobím před 12 měsíci mírně snížil. Velká většina (72 %) očekává, že umělá inteligence nebude mít v letošním roce žádný dopad.

Graf 1: Stagnující módní vlna



Graf ukazuje procento analytiků, kteří odpověděli na otázku „Jaký dopad, pokud vůbec nějaký, očekáváte, že bude mít umělá inteligence na ziskovost vámi pokrývaných společností v příštích 12 měsících?“ Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

„Umělá inteligence je v současné době spíše módní vlnou než motorem zisku,“ říká Evan Delaney, analytik v oblasti investic s pevným výnosem v oboru telekomunikací, médií a technologií, který se zaměřuje na Severní Ameriku. Přesto očekává, že umělá inteligence bude mít v letošním roce mírně pozitivní dopad na ziskovost jím pokrývaných společností, a to zejména díky automatizaci call center a dalších činností v oblasti zákaznického servisu s využitím této technologie.

V příkladech, které analytici společnosti Fidelity uvádějí, převažují, co se týče využití AI, obslužné administrativní činnosti (tzv. back-office) a funkce zákaznického servisu.

Graf 2: Jak firmy využívají umělou inteligenci?



Graf zobrazuje procento odpovědí na otázku „Které útvary vámi pokrývaných společností zaznamenávají podstatné přínosy z využívání umělé inteligence?“. Poznámka: Analytici mohli zvolit více než jednu možnost. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

„Všechny moje firmy v oblasti mzdové agendy společností mluví o přidání chatovacích botů s umělou inteligencí a o tom, že jimi nahradí pracovníky personalistiky,“ říká Nathan Ha, akciový analytik v oblasti akcií firem v oboru komerčních a odborných služeb. „Nebude to však nic, co by zásadně změnilo situaci, protože si myslím, že veškeré výhody se ztratí kvůli konkurenci.“

Většina analytiků sice tvrdí, že alespoň některé z jimi pokrývaných společností zaznamenávají přínosy umělé inteligence pro produktivitu, ale zdaleka nejčastější odpovědí je, že se to týká pouze menšiny společností, kterými se zabývají.



Graf 3: Umělá inteligence začíná mít vliv, ale zatím je malý





Graf znázorňuje procento analytiků, kteří odpověděli na otázku „Jaký podíl vašich společností zaznamenává přínosy umělé inteligence pro produktivitu?“. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

„Automatizace je již široce využívána na montážních linkách, ale umělá inteligence se používá jen málo,“ říká Alan Zhou, analytik v oblasti investic s pevným výnosem, který se zabývá asijským automobilovým sektorem. „Umělá inteligence může být užitečná ve fázi výzkumu a vývoje, aby urychlila vývoj produktů, ale zatím se nezdá, že by se tak dělo.“

Toto zaměření na automatizaci naznačuje, že některé technologické společnosti se s rozvojem umělé inteligence začínají orientovat na robotiku. Reggie Pan, analytik se zaměřením na Čínu, který se zabývá průmyslovým sektorem, uvádí automatizaci jako hlavní případ využití umělé inteligence mezi svými společnostmi.

Andrew Hall, akciový analytik, který se zabývá severoamerickými prodejci potravin a smíšeného zboží, říká, že jeho společnosti využívají umělou inteligenci především k optimalizaci slevových/propagačních akcí a stanovování cen. Dodává však, že existuje jen málo důkazů o podstatné změně v efektivitě.

Další analytik Louis Lee, který se zabývá spotřebním zbožím, tvrdí, že společnosti z asijského regionu, kterým se zabývá, nemají z důvodu nízkých nákladů na pracovní sílu v tomto regionu pro umělou inteligenci velké využití. Sam Heithersay, který se věnuje australským kovoprůmyslovým a těžebním společnostem, říká, že některé z nich využívají umělou inteligenci ke zlepšení produktivity dolů a využití elektrické sítě, ale je to stále v plenkách.

Zajímavé je, že více analytiků očekává, že jimi pokrývané společnosti v letošním roce vynaloží víc prostředků na umělou inteligenci, než aby výrazně zvýšily míru využívání této technologie. Jednou z možných interpretací je, že dodavatelé softwaru zahrnují neoblíbené prvky umělé inteligence do stávajících produktů a pak využívají tyto doplňkové funkce k ospravedlnění zvýšení ceny. Na mysl přichází klišé o krumpáčích a lopatách, kdy mnozí hledači v době zlaté horečky odcházeli s prázdnýma rukama bez ohledu na to, jak působivé bylo jejich nově zakoupené nářadí. Asi nejúspěšnějším využitím umělé inteligence je tak přísun peněz do pokladen technologických společností.

Graf 4: Očekává se, že náklady na umělou inteligenci předstihnou míru jejího využití





Graf ukazuje procento analytiků, kteří odpověděli na otázky „Očekáváte, že se u vašich společností v příštích 12 měsících významně zvýší míra využívání umělé inteligence?“ a „Očekáváte, že společnosti, které sledujete, v příštích 12 měsících zvýší výdaje na umělou inteligenci?“. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

Další možnou interpretací očekávaného převisu výdajů nad mírou využití v roce 2025 je výzkum a vývoj. Nepřekvapí, že největší sázky na umělou inteligenci v současné době uzavírají společnosti z oblasti IT, finančních a komunikačních služeb.

Ve společnosti Fidelity působí tým, který pracuje na několika řešeních v oblasti umělé inteligence pro zlepšení rychlosti a kvality generování informací, jako je využití této technologie pro vytváření jednodušších modelů, generování hodnocení společností před provedením základního výzkumu a pomoc při analýze výsledků společností. Cílem je jednak doplnit vlastní práci o nápady ze strany veřejnosti, ale hlavně co nejlépe využít čas strávený s firmami, jejich zákazníky a konkurenty.



Graf 5: Technologické, finanční a další společnosti sázejí na umělou inteligenci ve velkém



Graf ukazuje procento analytiků, kteří odpověděli na otázky „Očekáváte, že se u vašich společností v příštích 12 měsících významně zvýší míra využívání umělé inteligence?“ a „Očekáváte, že vaše společnosti v příštích 12 měsících zvýší výdaje na umělou inteligenci?“. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

Investoři budou muset být trpěliví, než se dopad umělé inteligence projeví

Mnohem více analytiků očekává, že umělá inteligence bude mít pozitivní dopad na ziskovost společností v horizontu pěti let, ve srovnání s neutrálními očekáváními pro příštích 12 měsíců.

Co se týče využití této technologie, největší potenciál se v příštích pěti letech jeví ve zdravotnictví a finančním sektoru, a to v případech, jako je lékařské zobrazování, zefektivnění procesů vývoje a prodeje léků, poskytování půjček, hodnocení úvěrů, vylepšení softwaru a všudypřítomné využití pro činnosti back officů a call center.



Graf 6: Dejte tomu čas



Graf ukazuje procento analytiků, kteří odpověděli na otázku „Jaký dopad, pokud vůbec nějaký, očekáváte, že bude mít umělá inteligence na ziskovost vašich společností v příštích pěti letech?“. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

Investoři, kteří čekají na velký průlom v zavádění umělé inteligence a na průlomové případy jejího využití, si zatím budou muset počkat. Otázkou je, zda budou mít dostatek trpělivosti.

Příznivý vývoj v oboru technologických firem

Vlna nadšení kolem umělé inteligence byla v posledních 12 měsících jednou z hlavních hnacích sil růstu akcií technologických firem a pokud by další velká věc v tomto odvětví nesplnila svá optimistická očekávání, oslabilo by to předpoklady pro další růst. Prozatím se však zdá, že v technologické oblasti je stále dost potenciálu.

„Technický sektor má za sebou silný rok a v této fázi nevidím žádný silný faktor, který by mohl způsobit snižování ocenění,“ vysvětluje Clare Colemanová, akciová analytička, která se zabývá softwarovými a internetovými společnostmi v Asii a Tichomoří mimo Čínu a Japonsko. „Klíčové však bude udržet současnou dynamiku zisků a naplnit očekávání konsenzu. Sektor je jako celek drahý, ale stále existují společnosti s tak silným strukturálním růstem, že překonají i růst trhu a poměr rizika a výnosu je stále přiměřený.“

Vzhledem k rozdílům v ocenění budou muset být investoři obzvláště selektivní při vkládání peněz do těch sektorů, které jsou z hlediska umělé inteligence dlouhodobě nejslibnější.



Graf 7: Rozdíly v ocenění





Graf znázorňuje procento analytiků, kteří na otázku „Při pohledu na ocenění v roce 2025, jsou podle vás rozdíly v ocenění mezi vašimi společnostmi velké, střední nebo malé?“ odpověděli „velké“. Zdroj: Fidelity International, leden 2025.

Celkově více než čtvrtina analytiků (28 %) tvrdí, že mezi jimi pokrývanými společnostmi jsou nyní velké rozdíly v ocenění. Nejvyšší podíl analytiků, kteří vidí velké rozdíly v ocenění, je ve zdravotnictví a technologiích.

„Mezi kvalitními a nekvalitními jmény jsou velmi velké rozdíly,“ říká Matthew Bowles, analytik sektoru informačních technologií se zaměřením na EU. „Pro firmy s malou tržní kapitalizací je to stále obtížné, protože většina koncových trhů je slabá nebo stále koriguje po Covidu.“

Mějme také na paměti názor analytiků Fidelity International, že existuje mnoho faktorů, které budou mít v letošním roce vliv na ziskovost firem, a že to zatím nevypadá tak, že by umělá inteligence byla tím dominantním faktorem.