Norský ropný průmysl na letošní rok plánuje opět rekordní investice

Investice do těžby ropy a zemního plynu v Norsku letos překonají loňský rekord, zejména díky novým projektům. Největší podnikatelský sektor v zemi očekává, že letos investuje 253,8 miliardy norských korun (NOK; 541,3 miliardy Kč). Loni se investice zvýšily o 16,7 procenta na 251,2 miliardy NOK. Vyplývá to ze zprávy norského statistického úřadu. Norsko je hlavním dodavatelem ropy a plynu do zemí Evropské unie.



Nový odhad je o něco vyšší, než odhad z listopadu loňského roku, kdy firmy očekávaly, že letos investují 252,6 miliardy NOK. Mohou za to plány na vyšší investice do těžebních polí, nových projektů a zařízení na pevnině, uvedl statistický úřad. Méně však firmy chtějí utrácet za průzkum.



Společnost Vaar Energi, což je norská dceřiná společnost firmy , očekává, že letos schválí rozvoj přibližně osm nových projektů.



Statistický úřad zveřejnil také odhad investic na příští rok. Firmy nyní očekávají, že investují 197 miliard NOK. Prognóza podléhá čtvrtletní revizi a může se zvyšovat s tím, jak budou přibývat nové projekty a budou aktualizovány odhady nákladů, uvedla agentura Reuters.



Norsko se v roce 2022 stalo největším dodavatelem plynu do Evropy, když v souvislosti s válkou na Ukrajině klesly dodávky ruského plynu. Do začátku války bylo Rusko největším dodavatelem. Proti těžbě ropy a plynu v Norsku ale ostře vystupují ekologové a další subjekty, které se obávají, že emise oxidu uhličitého ze spalování ropy a plynu přispějí ke změnám klimatu.



Norská vláda tvrdí, že zdroje ropy a plynu jsou nezbytné pro energetickou bezpečnost Evropy a že budou potřeba i v příštích desetiletích. Těžba ropy a plynu představuje největší odvětví norské ekonomiky.