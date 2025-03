Trump na měsíc zastavil cla na zboží z Mexika a Kanady splňující podmínky USMCA

Americký prezident Donald Trump na zhruba jeden měsíc pozastavil cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA). Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Během čtvrtka přitom Trump avizoval pozastavení pouze v případě Mexika.



Spojené státy v úterý uvalily na dovoz z Mexika a Kanady cla ve výši 25 procent. Trump však již ve středu poskytl měsíční výjimku z nových cel automobilovým produktům splňujícím podmínky USMCA.



Po rozhovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou ohlásil Trump rozhodnutí rozšířit tuto výjimku na veškeré zboží z Mexika splňující podmínky USMCA. Následně podepsal nařízení, podle kterého se výjimka vztahuje také na Kanadu. Výjimka bude platit do 2. dubna, píše Reuters. Podle dřívějšího vyjádření amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka by se tato výjimka měla týkat více než poloviny zboží dováženého z Mexika a Kanady.



Agentura AP nicméně později s odvoláním na nejmenovaného činitele Bílého domu napsala, že více než 60 procent zboží z Kanady bude pravděpodobně dál podléhat novým clům. Dodala, že v případě Mexika by se cla měla dál vztahovat na zhruba polovinu zboží.



Německá automobilka oznámila, že její vozy vyráběné v Mexiku splňují podmínky USMCA, takže je výjimka od cel osvobodí. Konkurent naopak uvedl, že jeho vozy vyráběné v Mexiku podmínky nesplňují, takže budou 25procentním clům dál podléhat.



"Po hovoru s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou jsem souhlasil, že Mexiko nebude muset platit žádná cla za nic, co spadá pod dohodu USMCA," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Poděkoval rovněž mexické prezidentce za spolupráci. Sheinbaumová označila telefonát s Trumpem za skvělý a slíbila pokračování spolupráce na omezování pašování drogy fentanyl z Mexika do USA.



Zdroj z kanadské vlády podle agentury Reuters uvedl, že Kanada nebude na nejnovější Trumpův krok reagovat, dokud si nové nařízení neprostuduje. Kanadský premiér Justin Trudeau před Trumpovým rozhodnutím o měsíční výjimce předpověděl, že obchodní válka mezi Kanadou a Spojenými státy bude v dohledné době zřejmě pokračovat. "Od našich odvetných cel neustoupíme, dokud nebudou zrušena neoprávněná americká cla na kanadské zboží," prohlásil.



Americký prezident zavedení 25procentních cel na dovoz z Kanady a Mexika zdůvodňuje tím, že z těchto zemí se do USA dostává fentanyl a také značné počty migrantů bez dokladů. Trump volá po tom, aby obě země dělaly více proti nelegální migraci a pašování drog.



Zpravodajský server U.S. News & World Report v této souvislosti napsal, že zatímco z Mexika se do USA dostává značné množství fentanylu, o Kanadě to tvrdit nelze. V loňském fiskálním roce bylo podle údajů amerického celního úřadu na hranici s Kanadou zabaveno 19,5 kilogramu fentanylu, zatímco na hranici s Mexikem to za stejné období bylo 9,5 tuny.

Kanada pozastavila druhou etapu odvetných cel vůči USA



Kanada pozastavila druhou etapu odvetných cel na americké zboží, a to do 2. dubna. Během této doby bude pokračovat v úsilí na zrušení všech cel, uvedl kanadský ministr financí Dominic LeBlanc. "Jde o pozastavení, nikoliv o zrušení," upozornil na sociální sígti X.

Kanada tím podle tiskových agentur odpověděla na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit zhruba na měsíc cla na zboží z Mexika a Kanady, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA). Obchodní napětí mezi Spojenými státy a jeho sousedy se tím zmírnilo, napsala agentura AFP.

