Clinton: První vlna pochyb o umělé inteligenci, ale stále je tu výhled na několikaletý růst technologií

Je to už pár týdnů, co si investice do velkých technologických firem v USA a obecně investice do umělé inteligence nevedou moc dobře. Na CNBC to připomněl Doug Clinton ze společnosti Intelligent Alpha, který se ale domnívá, že širší obrázek je stále povzbudivý. On sám podle svých slov věří, že tyto akcie mají před sebou ještě asi dvou až čtyřleté období růstu, kdy budou pokračovat investice do infrastruktury podporující umělou inteligenci a poté do aplikací a konkrétních uživatelských nástrojů pro spotřebitele.



Podle investory nyní probíhá první větší vlna pochyb o potenciálu současných nových technologií a spolu s tím vlna pochyb o atraktivitě souvisejících akcií. Investoři by ale měli být trpěliví a do úvahy je dobré vzít i to, že za sebou mají dva roky vysoké návratnosti a „téměř žádných turbulencí“. K tomu expert připomněl, že podobné vlny pochyb se dostavovaly i během devadesátých let, kdy trh také táhly nahoru úvahy o nových technologiích a jejich dopadech na ekonomiku a firemní sektor.



Není ale možné věřit v potenciál nových technologií a zároveň být rezervovaný směrem k atraktivitě souvisejících akcií? Clinton k tomuto tématu uvedl, že jde o to, jak investoři celé téma uchopí. On sám by nyní podle svých slov nebyl překvapen, kdyby technologické tituly oslabily o dalších 10 – 15 %, „jejich valuace se musí posunout na rozumnější úrovně.“ Jde o taktický pohled, v jehož rámci se investoři mohou pokoušet časovat jednotlivé vlny na trhu. Nicméně takový přístup sebou nese velké riziko a Clinton podle svých slov drží i nyní dostatečné množství akcií. Tak, aby nemusel čelit riziku, že se včas na trh nevrátí. Nechce také ignorovat širší obrázek, o kterém hovořil dříve a podle kterého by technologie měly mít před sebou ještě zmíněný několikaletý růst.



Namísto velkých technologických společností nyní může být podle experta lepší se více zaměřit na firmy jiné, on sám tak činí směrem k některým softwarovým společnostem. Ze sedmi největších technologií Clinton dnes drží pouze akcie společnosti NVIDIA. „Zdravé oslabení“, které přispívá k vyšší atraktivitě akcie, pak vidí třeba u společnosti Hubspot. Graf ukazuje čtvrtletní pohyb akcií sedmi velkých technologií na americkém trhu. Poslední čtvrtletí podle něj bylo nejhorší od roku 2022, mezitím ale prošly prudkým posílením:







Zdroj: CNBC, Bloomberg