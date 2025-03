eMan reportuje za rok 2024 obrat 228 mil. Kč. Úspěšně dokončil restrukturalizaci managementu, ale negativně na něj dopadají právní spory

Společnost eMan, přední český dodavatel softwarových řešení, oznamuje předběžné hospodářské výsledky za rok 2024. Obrat společnosti dosáhl 228 milionů Kč a zároveň byla úspěšně dokončena restrukturalizace managementu. Výsledky ale negativně ovlivňuje probíhající právní spor se společnostmi SEVITECH CZ s.r.o. a SYNCHRONIX, a.s. Audit hospodářských výsledků nadále probíhá a finální čísla budou zveřejněna 15. května 2025.



V roce 2024 společnost eMan završila restrukturalizaci vrcholového vedení. Zakladatelé firmy i nadále zastávají klíčové role a aktivně se podílejí na jejím každodenním řízení, čímž zajišťují kontinuitu a strategickou stabilitu. eMan zároveň dále posiloval svou pozici na trhu a rozvíjel dlouhodobé spolupráce s významnými partnery, mezi které patří například ČSOB, , EG.D, Cendis, Future Life, , Volkswagen/Cariad, Pražská plynárenská, Škoda Auto či .



„V roce 2024 jsme úspěšně realizovali řadu klíčových projektů pro naše dlouhodobé zákazníky a zároveň jsme zahájili spolupráci s novými partnery. Díky inovacím a strategickým změnám v managementu se nám podařilo zvýšit efektivitu společnosti. Těšíme se na další úspěšný rok 2025, kdy budeme pokračovat v rozšiřování našeho portfolia a zahajovat nové ambiciózní projekty,“ říká Jiří Horyna, spoluzakladatel a CEO společnosti eMan.



Dopady právních sporů a nový ambiciózní projekt



V roce 2024 byl úspěšně nastartován provoz dceřiné společnosti eMan Alfa, která se zaměřuje na outsourcing IT specialistů. Tato nová entita přináší nový obchodní impuls a diverzifikaci příjmů. „eMan Alfa nám umožňuje rozvíjet novou obchodní linii a zároveň reagovat na rostoucí poptávku po kvalitních IT expertech. Máme ambici být v této oblasti silným hráčem,“ doplňuje Horyna.



Co negativně ovlivnilo výsledky společnosti je probíhající právní spor se společnostmi SEVITECH CZ s.r.o. a SYNCHRONIX, a.s. I přes tuto skutečnost společnost udržela stabilní výkon a efektivně řídila své zdroje.



Plány pro rok 2025: více obchodu, více efektivity



V nadcházejícím roce se eMan zaměří na další růst a upevnění své tržní pozice. Klíčovým cílem bude posílení obchodního týmu, který má přispět k rozšíření zákaznického portfolia napříč různými odvětvími. Společnost plánuje pokračovat v optimalizaci provozních nákladů, klást důraz na maximální efektivitu a stavět na dlouhodobé ziskovosti a stabilitě.



„Rok 2025 bude o obchodním růstu, efektivitě a stabilitě. Soustředíme se na zákazníky, na které se chceme dlouhodobě spolehnout, stejně jako oni na nás,“ uzavírá Jiří Horyna.



Finální hospodářské výsledky za rok 2024 budou zveřejněny 15. května.



Zdroj: eMan