S&P 500 vzrostl během týdne o 5,7 %, což byl nejlepší týden od listopadu 2023

Páteční obchodní seance na zámořských trzích se vlastně nějak zvlášť nevymykala obchodování v posledních dnech. V úvodu obchodování převažovala zvýšená volatilita, aby nakonec investoři navázali na již dva zelené dny v tomto týdnu na Wall Street.



Před otevřením burzy dorazily k investorům data z výrobních cen či výsledky za předešlé čtvrtletí od banky a investiční společnosti . Aby byl pátek bohatší na zajímavá data, přidal se v pozdějších odpoledních hodinách report z Univesity Michigan, která obsahují inflační očekávání.



Výrobní ceny rostly v březnu y/y o 2,7 %, kdežto očekávání trhu bylo nastaveno na růst 3,3 %. Tedy m/m výrobní ceny klesly o 0,4 %, oproti očekávaného růstu 0,2 %. Inflační očekávání z University Michigan na 5-10 leté bázi vzrostly na 4,4 % z původních 4,1 %.



Závěr týdne pro banku byl se dal jedním slovem shrnout jako úspěch. Ač to bude znít paradoxně, tak právě Donald Trump napomohl ke skvělému úspěchu tradingové divize, která přispěla příjmy 3,81 mld USD, tedy růst o 48 %. Na stranu druhou tento fakt jako paradox být vnímám ani nemusí a pokud si vezmeme dubnovou jízdu na trzích, tak se dá očekávat silné číslo od této divize i tomto kvartále. Čistý zisk na akcii vyšší o 9,21 % při tržbách 46,01 mld. USD napomohly růstu o cirka 5 %.



Výsledky až taková hitparáda nebyly, avšak na růstový obchodní den to nakonec stačilo. Zklamáním byl objem nových aktiv do fondů, které v tomto kvartále znamenalo 83 mld. USD, což bylo méně, jak předem nastavený konsensus 105 mld. USD. Čistý zisk na akcii překonal konsensus o 11 %, nicméně to vše při tržbách lehce pod odhady, resp. 5,27 mld. USD.



Největší volatilitu si v rámci indexů připsal technologický Nasdaq Composite, který posílil přibližně o 2 %. Index potřetí v týdnu zakončil obchodování v kladných hodnotách a poprvé od poloviny února zakončil týdenní obchodování výrazněji nad záporným číslem. Průmyslový Dow Jones i průměr S&P 500 taktéž posílily, oba zhruba kolem 1,5 %.



EUR/USD 1,1307, EUR/CZK 25,09, USD/CZK 22,20, WTI 61,32 USD/barel, Brent 64,33 USD/barel, Troyská unce zlata 3.230 USD, Bitcoin 83.830 USD