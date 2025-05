Jak Čína zajistí své hospodářské oživení? Pohled Fidelity

Čínská ekonomika vykazuje ve druhém čtvrtletí roku 2025 známky oživení i v podmínkách přetrvávajícího obchodního napětí mezi USA a Čínou. Cla samozřejmě ovlivňují vývoz, ale menší závislost na americkém trhu nabízí určitou úlevu. Navzdory volatilitě na trhu existují potenciální investiční příležitosti pro ty, kteří mají dlouhodobý výhled. Přinášíme pohled Fidelity na Čínu a to, jak zajistí hospodářské oživení:

Klíčové body

- Obchodní napětí mezi USA a Čínou je proměnlivé a dlouhodobá nejistota by nakonec mohla ovlivnit růst. V období od dubna do června může dojít ke zpomalení v souvislosti s cly, ale odvětví zaměřená na spotřebitele vypadají relativně odolně.

- Růst HDP Číny v prvním čtvrtletí byl lepší, než se očekávalo. To naznačuje mírné, ale se šířící se oživení.

- Dopad amerických cel může být menší než v minulosti, protože Čína je méně závislá na americkém trhu a firmy se přizpůsobují i jinak.

„Na prahu druhého čtvrtletí roku 2025 hodnotíme stav čínské ekonomiky, odhadujeme dopad amerických cel a sledujeme vývoj politiky před nadcházejícím zasedáním politbyra. Obchodní napětí mezi USA a Čínou zůstává proměnlivé, široce přitom panují obavy, že dlouhodobá nejistota by nakonec mohla ovlivnit růst. Načasování oznámení prezidenta Trumpa o clech je vzhledem k postupnému zlepšování čínské ekonomiky dvojnásob nepříznivé. Zatímco v období od dubna do června může dojít ke zpomalení v důsledku obchodních třenic, odvětví zaměřená na spotřebitele vypadají relativně odolně. Například růst HDP Číny v prvním čtvrtletí byl lepší, než se očekávalo. To naznačuje mírné, ale šířící se oživení. Došlo také k růstu spotřebitelské důvěry a maloobchodních tržeb s vyššími výdaji v oblastech, jako je stravování, kultura a sportovní zboží a nábytek,“ vysvětluje Stuart Rumble ředitel Investment Directing, Asia Pacific ve společnosti Fidelity Hong Kong.

Zatím nedošlo ke zhoršení situace v nemovitostním sektoru. Investice do zpracovatelského průmyslu se stabilizují a investice do infrastruktury také mírně vzrostly díky emisi dluhopisů místních samospráv. Tento trend může pokračovat i v dalších čtvrtletích, zejména po fiskálních opatřeních oznámených v březnu.

Na straně výroby vykazuje zpracovatelský průmysl slušný růst, zejména v oblasti automobilů, elektroniky a dopravních prostředků. Část z toho může být jen určitým předzásobením před novými cly.



Strašák cel, to není nic nového

Je zřejmé, že americká cla budou mít vliv zejména na čínský vývoz. Přesto může být širší dopad omezenější než v minulosti. Čína je nyní na americkém trhu méně závislá a její vývoz do USA představuje mnohem menší podíl HDP.

„V reakci na to vše můžeme být svědky dalšího řízeného oslabování jüanu, které zmírní dopady cel. Čína má i určitou flexibilitu politiky na podporu ekonomiky. V současné době se orientuje na podporu spotřeby, řízení vnějších rizik pomocí cílených stimulů a udržování mírně uvolněné měnové politiky,“ říká Stuart Rumble.

I čínské společnosti jsou odolné. Už od roku 2018 potýkají s cly a přizpůsobily se několika způsoby, například snížily svou expozici vůči USA a zvýšily výrobu jinde v zahraničí. Udržely si navíc cenovou sílu v některých odvětvích, jako jsou klimatizace, jízdní kola a elektrické nářadí, protože na americkém trhu neexistuje mnoho životaschopných alternativ.

V závislosti na tom, jak budou ostatní země reagovat vlastními cly, mohou některé čínské společnosti dokonce najít příležitosti k získání podílu na globálním trhu.

Dvouúčelový politický přístup

Z politického hlediska výroční zasedání Two Sessions jasně ukázalo, že vláda je připravena cíleně a s rozvážně podporovat růst.

Vzhledem k už nízkým úrokovým sazbám se pozornost přesunula na podporu domácí poptávky, zejména prostřednictvím opatření, která zvyšují příjmy domácností a podporují spotřebu. Jedním z důležitých dubnových kroků bylo oznámení společného akčního plánu Státní rady a Ministerstva obchodu na rozšíření sektoru služeb. Jedná se o rozumný, dvouúčelový přístup vzhledem k tomu, že spotřeba služeb podporuje růst HDP a vytváří pracovní místa.

„Dlouhodobější iniciativy, jako je rozšíření důchodového a zdravotního pojištění, spolu s investicemi do nově vznikajících odvětví, která vytvářejí pracovní místa, by mohly mít také trvalý dopad na růst. Můžeme se dočkat cílenější podpory trhu s nemovitostmi. Nedávné inspekční cesty premiéra Li Čchianga naznačují, že na obzoru by mohla být další uvolňující opatření,“ popisuje Stuart Rumble.

Přesto jsou politici opatrní. Pravděpodobně se vyhnou rozsáhlým stimulačním opatřením a místo toho se zaměří na udržení flexibility s tím, jak je vnější nejistota, zejména v oblasti obchodu, vysoká. Očekávání přináší nadcházející zasedání politbyra, kde se ukáže jasnější směr.

Burzy v Číně by mohly těžit z počtu firem zde kótovaných

Z pohledu tržního a investičního, pokud bude z amerických burz vyřazeno více čínských společností, budeme pravděpodobně svědky pokračujícího posunu směrem k hongkongským akciím a A-akciím. Ten začal již v roce 2021. Nyní je přibližně 60 % čínských ADR (čínských firem kótovaných mimo USA, ale obchodovaných na amerických burzách) duálně kótováno – oproti 30 % před třemi lety.

Hongkongská burza zároveň výrazně zrychlila kótování a globální investoři mají k těmto společnostem stále přístup skrze regionální trhy. Zvyšuje to likviditu a posiluje postavení zvláštní administrativní oblasti Hongkong a pevninské Číny jako klíčových finančních center.

„Celkově shrnuto, ačkoli se do čínských akcií již promítlo mnoho špatných zpráv a je příliš brzy na to, abychom mohli říci, že jsme se dočkali konce současného období volatility, pro investory s dlouhodobým výhledem by se zde mohly objevit příležitosti,“ uzavírá Stuart Rumble.