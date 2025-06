Chanos: U Tesly vlastně všechno závisí na robotech

Jim Chanos, známý zejména kvůli své strategii sázek na pokles cen akcií a jiných aktiv, hovořil na Bloombergu o svém pohledu na současné dění na světových trzích a v ekonomice. K případné obchodní dohodě mezi USA a Čínou řekl, že bude záležet na detailech. Trhy přitom podle něj nikdy nevěřily, že většina z Trumpových cel bude skutečně zavedena, a to ani během předchozí korekce.



Investor je podle Bloombergu dlouhodobým skeptikem. K této akcii v rozhovoru řekl, že nyní to vypadá na velkou změnu v legislativním prostředí, a to bude mít dopad na Teslu včetně řady finančních pobídek ze strany státu. Stranou tak lze dát nedávný Muskův konflikt s Trumpem, podstatné jsou právě tyto změny. „Nezdá se, že z nich by Bílý dům ustoupil.“ Kdyby se přitom obchodovala jen jako automobilka, ceny jejích akcií „by se pohybovaly kolem 30 – 40 dolarů“. Je tedy zřejmé, že investoři počítají s tím, že bude úspěšná i v řadě dalších aktivit.







Trhy věří zejména tomu, že dosáhne úspěchu v autonomním řízení, souvisejících robotaxících a také u humanoidních robotů. U robotaxíků ale podle experta „lidé používají absurdně nízká čísla na straně nákladů na ujetou míli“. V oblasti autonomie je pak podle Chanose stále na stejné úrovni jako jiné společnosti, které se snaží vyvinout samořídící vozy. Z tohoto pohledu „tak všechny vlastně závisí na robotech“.



Bloomberg se následně ptal na společnost Carvana, jejíž akcie Chanos považuje za dobrého kandidáta na krátké pozice. Tedy ty, které sází na pokles ceny akcie. Podle Chanose jde o firmu, kterou investoři považují za „strukturální příběh“, ale on sám se domnívá, že jde o značně cyklickou společnost. Ukazují na to její průběžné výsledky a fluktuace tržeb. To hlavní je ale podle Chanose to, jak velkou část provozních zisků generuje „prodej subprime půjček“. To „není aktivita, na kterou by bylo dobré nasazovat vysoké valuační násobky, tedy poměry cen k ziskům kolem 50, 60 či 70.“ U Carvany je podle Chanose navíc patrný „dramatický růst prodejů akcií ze strany insiderů“, ale „ostatní medvědi“ se stáhli. To je zase patrné z objemu celkových krátkých pozic na této akcii.



O Tesle hovořil na Yahoo Finance analytik CFRA Garrett Nelson, podle kterého jsou nyní znát vysoká očekávání ve vztahu k 22. červnu, kdy by měla firma ukázat, kde je na cestě k autonomnímu řízení. Analytik ale podle svých slov moc velká očekávání nemá. Lidé se podle něj nakonec mohou ptát, co vlastně dělá tak výjimečného a jaký má tedy náskok před společnostmi jako Waymo, které již robotaxíky provozují. K tomu ale uvedl, že technologie Tesly spoléhající se výhradně na kamery je nákladově výhodnější a mimo jiné dává možnost modernizace stávajících vozů na vyšší úroveň autonomie „relativně jednoduchou změnou softwaru“.







Musk může počítat s tím, že do konce léta bude v provozu asi 100 robotaxíků jeho firmy, což ovšem může být podle experta příliš optimistické. Analytik ale hlavně poukazuje na vysoké valuace akcie, i s ohledem na to, jak na některých trzích ztrácí podíl. Týká se to Číny, ale rovněž Evropy a podle experta i amerického trhu. Moc tak neočekává od dalších čtvrtletních výsledků firmy. K tomu vláda hovoří o ukončení finančních pobídek souvisejících s elektromobily.



Zdroj: Bloomberg, Yahoo Finance