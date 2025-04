Musk od května utlumí čas v Trumpově administrativě, chce se věnovat trápící se Tesle

Miliardář Elon Musk od května výrazně utlumí svůj čas ve skupině pro efektivitu státní správy (DOGE), do které ho povolal americký prezident Donald Trump, a začne se více věnovat automobilce . Musk to oznámil v úterý, informovala v noci na dnešek agentura Reuters.



"Myslím, že pravděpodobně od příštího měsíce můj čas vyhrazený pro DOGE výrazně poklesne," řekl Musk investorům.



Americká média v posledních týdnech opakovaně spekulovala, že Musk brzy opustí skupinu DOGE, aby se vrátil zpět ke svému podnikání. Trump na počátku dubna uvedl, že Musk může v čele DOGE zůstat, dokud bude chtít, zároveň ale naznačil, že je možné, že ve funkci skončí.



Musk, který patří k nejbližším důvěrníkům amerického prezidenta. Ten ho po návratu do Bílého domu pověřil vedením skupiny pro snížení vládních výdajů a zrušení řady amerických agentur. V čele skupiny známé pod zkratkou DOGE Musk stojí jakožto "zvláštní vládní zaměstnanec".



Agentura Reuters poznamenala, že Musk ohlásil opětovně větší zaměření na Teslu poté, co automobilka oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Zisk Tesly v prvním čtvrtletí klesl o 70 procent na 409 milionů USD (devět miliard Kč) a výrazně zaostal za očekáváním analytiků. Výnosy se snížily o devět procent na 19,3 miliardy USD. Akcie Tesly v letošním roce klesly o více než 40 procent. Včera nicméně akcie automobilky vzrostly o 4,6 %, v premarketu pak přidává dalších 6 %.



Automobilka čelí negativním reakcím kvůli Muskově působení v DOGE. Kroky skupiny, která Trumpovi doporučuje plošné rušení pracovních míst ve federální vládě, zemi rozdělují. Musk také veřejně podpořil krajně pravicové politiky v Evropě, čímž odradil některé kupce v regionu. Mnozí investoři si rovněž stěžovali, že Musk je příliš rozptýlený svojí rolí v Trumpově administrativě, a zanedbává řízení Tesly.

Zdro: čtk, patria.cz