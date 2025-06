Musk a Trump už nejsou kamarádi. Mění se investiční pohled na Teslu?

Walter Isaacson, který působí mimo jiné v Perella Weinberg Partners a napsal knihu o Elonu Muskovi, na CNBC hovořil o Muskových protestech proti Trumpovým rozpočtovým návrhům. Musk apeluje na zákonodárce, aby vládní návrhy neschvalovali a hovoří v této souvislosti o „zbankrotovaných Spojených státech“.



Isaacson míní, že šéf Tesly se nerozpakuje proti něčemu razantně vystoupit stejně, jako se nerozpakuje podpořit to, co on sám považuje za správné. Rozpočtové deficity přitom dlouhodobě považuje za vážný problém a nyní se tak kvůli nim dostává do sporu s Trumpem. Podle Isacsona to není jediná oblast vzájemných tenzí, další představuje Muskův přítel Jared Isaacman jako kandidát na šéfa NASA. Expert také připomněl, že vůči Bidenovi měl zase Musk výhrady v oblasti regulace a vládního přístupu k podnikatelskému sektoru.



Musk je podle Isaacsona frustrován řadou věcí. Mezi ty menší patří kauza kolem zmíněného Isaacmana, mezi ty větší rozpočtové deficity a vládní dluhy nebo třeba to, „že nemůže jít proti establišmentu ve Washingtonu.“ Isaacson míní, že Musk „má ve vládě stále své lidi a měli by se zaměřit na skutečně velké věci“. Tématu se věnují i na Bloombergu, kde hovořili o naprostém rozpadu přátelství mezi Trumpem a Muskem. Na něj ukazuje i míra nesouladu vyjadřovaná oběma aktéry na sociálních sítích.







Musk nyní mimo jiné tvrdí, že Trump by bez něj nikdy nevyhrál volby. Podnikatel a investor Kevin O'Leary na Bloombergu k tématu uvedl, že Trumpovu vládu doprovází neustálá rotace lidí, kdy se někdo dostane na vrchol a pak z něj zase odchází. „Oba jsou ojedinělí a oba mají velké ego, nyní je to jako v manželství, kdy se oba hádají.“ K tomu expert dodal, že je pro něj stále sázkou na nové technologie, a proto na ní chce stále držet dlouhé pozice.



Musk a podle podnikatele reprezentují nové technologie a „Trump tomu chce zůstat blízko, to samé chce udělat Čína.“ „Ignorujte informační šum, ten je irelevantní, zaměřte se na skutečné signály,“ radí expert. je sice volatilní akcií, ale nemá důvod ji prodávat. Současná americké vláda je přitom podle něj výjimečná v tom, jak moc toho ukazuje veřejnosti. Je to mimo jiné znát i na tom, že každé setkání Trumpa s někým ze zástupců jiných zemí je přímo přenášeno do médií. Bez ohledu na aktuální vývoj rozhovorů. I to je ale podle O'Learyhy stejně jen zmíněný informační šum.







Podle experta nemá moc smysl bavit se o Trumpovi, řada lidí má stejně tendenci jej neustále kritizovat. Rozhodující je skutečná vládní politika. Na tom se opět ukazuje rozdíl mezi informačním šumem a skutečnými signály. Ty například jasně ukazují, že SpaceX je dnes zdaleka nejefektivnější ve své oblasti, a pokud by vláda skutečně ukončila s Muskovou firmou spolupráci, „nebylo by to dobré pro nikoho.“ Ve výsledku tak podle O'Learyhy dojde k nějaké dohodě o další spolupráci. „Musíte si zvyknout na informační šum, žádný institucionální investor nemění pozice na základě tweetů z jednoho dne.“ Tento šum se ale promítá i do toho, že je nejvolatilnější akcií z velkých technologických firem.



Zdroj: CNBC