Tesla v tichosti spustila službu robotaxi pro vyvolené. Musk ale slibuje rychlou expanzi

v neděli spustila pro několik vybraných pasažérů dlouho slibovanou službu autonomních taxi. Jde tak o skromný začátek toho, co Elon Musk označuje za novou transformaci. zatím neoznámila, kdy bude služba robotaxi dostupná široké veřejnosti, ale Musk slíbil rychlou expanzi a rozšíření do dalších amerických měst.



První jízdy v robotaxi jsou omezeny jen pro malou část obyvatel domovského města Tesly, Austinu. V každém vozidle byl přítomen zaměstnanec, který na provoz dohlížel. Automobilka si první pasažéry vybrala pečlivě – šlo o investory a influencery na sociálních sítích, kteří své jízdy živě streamovali.

V jednom z videí Herbert Ong obdivoval rychlost vozidla a jeho schopnost samostatně zaparkovat. Jiný influencer s přezdívkou @BLKMDL3 na síti X uvedl, že jízda byla „plynulejší než u lidského řidiče“. Investor Sawyer Merritt, který spravuje účet zaměřený na Teslu, označil zážitek za „úžasný“.

Tesla se při uvedení služby nespoléhala na žádnou slavnostní akci ani formální oznámení, místo toho využila média. Spuštění přichází zhruba deset let poté, co Musk začal o robotaxi mluvit. Na rozdíl od dřívějších událostí, jako byla „Cyber Rodeo“ při otevření továrny v Texasu v roce 2022 nebo exkluzivní večírek v Hollywoodu, bylo toto odhalení nezvykle nenápadné.



Musk nyní směřuje Teslu k technologiím, které jsou sice silně propagované, ale zatím ne zcela ověřené – včetně autonomního řízení a humanoidních robotů. Někteří investoři doufají, že po poklesu prodejů a negativní reakci veřejnosti na generálního ředitele Tesle nové trhy pomohou zotavit se. Akcie společnosti letos klesly o 20 %.



„Robotaxi jsou pro investiční příběh Tesly klíčová,“ uvedl Tom Narayan, analytik RBC Capital Markets. Přibližně 60 % ocenění akcií Tesly vychází z autonomních vozidel.



Prvním pasažérům byla podle Muska účtována jednotná cena 4,20 dolaru za jízdu, i když není jasné, jak bude cenová politika vypadat z dlouhodobého hlediska. Podle podmínek služby, které někteří z prvních uživatelů zveřejnili, budou robotaxi k dispozici denně od 6:00 do půlnoci v ohraničené oblasti města mimo letiště. Za špatného počasí může být služba omezená nebo nedostupná.



Spuštění představuje klíčový pro Teslu test. Ta nejprve nasazuje do provozu pouze 10 až 20 vozidel. Cílem je prokázat, že jsou autonomní vozy bezpečně a že se dokážou úspěšně pohybovat v reálném provozu, což se některým jiným firmám nepodařilo a vedlo to k regulačním zásahům.



Společnost Cruise, dříve patřící pod , odstavila svou flotilu koncem roku 2023 a přišla o licenci v Kalifornii po nehodě, při níž byl zraněn chodec. Uber ukončil testování autonomních vozidel poté, co jedno z jeho SUV v roce 2018 v Arizoně usmrtilo chodce. Méně než tři roky poté firma svou divizi samořiditelných aut prodala.



Tesla však v Austinu čelí silné konkurenci. Waymo, dceřiná firma Alphabetu (mateřské společnosti Googlu), zde rozšiřuje svou přítomnost ve spolupráci s Uberem. A rovněž zde testuje svá vozidla Amazonem vlastněná společnost Zoox.



Dan Ives, analytik společnosti Wedbush Securities, který hodnotí akcie Tesly jako „outperform“, uvedl, že očekává, že robotaxi Tesly budou od začátku konkurenceschopné s Waymem. Poté, co jeden člen jeho týmu v neděli rovněž absolvoval testovací jízdu, sdělil Ives agentuře Bloomberg, že uživatelský zážitek z robotaxi byl „lepší, než očekával“.



Zdroj: Bloomberg