Oddálení amerických cel na EU podpořilo futures, Erste a VIG se dnes obchodují bez dividendy

Futures na evropské akcie: DAX +1,7 %, FTSE 100 -0,3 % a Euro Stoxx 50 +1,6 %.

Společnost KARO Leather navýšila meziročně tržby o 41 % na 70,4 milionu korun, zejména díky vyššímu podílu prémiových produktů v prodejním mixu. Výrazné zlepšení ziskovosti zaznamenala společnost i na úrovni provozního zisku EBITDA, který meziročně vzrostl o 92 % z 12,4 na 23,8 milionu korun. EBITDA marže se tak zlepšila o více než třetinu a dosáhla hodnoty 33,79 %. Čistý zisk činil 9,2 milionu korun při čisté marži 13 %, což odpovídá zisku na akcii (EPS) ve výši 1,33 CZK.



Americký prezident Donald Trump souhlasil se lhůtou pro odložení 50% cla na dovoz z EU do 9. července, kterou navrhla šéfka Evropské komise. Uvedl to na své sociální síti Truth Social. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v neděli s Trumpem telefonovala. Uvedla, že k dosažení dobré dohody chce EU čas do 9. července. Trump ještě v pátek na své síti Truth Social napsal, že jednání s EU o obchodu jsou obtížná a nikam nevedou, takže doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Evropský komisař Maroš Šefčovič v pátek po jednání s americkými představiteli uvedl, že EU je připravena hájit své zájmy a že obchod mezi unií a USA se musí řídit vzájemným respektem, nikoli hrozbami.



Index strachu VIX, který měří rozkolísanost na americkém akciovém indexu S&P 500, se v polovině května 2025 usadil kolem hodnoty 20 bodů. To je nad dlouhodobým průměrem poslední dekády, ale daleko od krizových maxim. Před několika týdny se index VIX na vrcholu obchodního napětí vyšplhal až k 52 bodům, což byly nejvyšší hodnoty od pandemie v roce 2020 nebo globální finanční krize v roce 2008.



Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) vypracovala plán na zrušení všech omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. S odvoláním na interní dokumenty agentury to napsal deník The (NYT). EPA v návrhu argumentuje tvrzením, že oxid uhličitý a další skleníkové plyny, které produkují elektrárny spalující fosilní paliva, "významně nepřispívají k nebezpečnému znečištění" či změně klimatu, protože představují pouze malý a klesající podíl na celosvětových emisích. Omezování těchto emisí by také podle EPA nemělo žádný významnější vliv na veřejné zdraví a blahobyt. Administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena před rokem při zavádění nových omezení tvrdila, že díky těmto normám se Spojené státy do roku 2035 každoročně vyhnou 1200 předčasným úmrtím či 1900 případům astmatu. Mezi požadavky Bidenovy administrativy mimo jiné patřilo zachycování oxidu uhličitého při spalování a jeho bezpečné ukládání elektrárnami.



Ratingová agentura zlepšila výhled úvěrového hodnocení Itálie ze stabilního na pozitivní. Signalizovala tím možnost budoucího zvýšení úvěrového ratingu, který zatím potvrdila na úrovni Baa3. Poukázala na překvapivě příznivý vývoj italského rozpočtu a stabilní politické prostředí. "Pozitivní výhled podporuje rovněž silný trh práce, solidní finanční situace domácností i podniků a zdravý bankovní sektor," uvedla . Zlepšení výhledu je podle agentury Reuters příznivou zprávou pro vládu italské premiérky Giorgie Meloniové, která se snaží zlepšit stav veřejných financí. Italský ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti rozhodnutí přivítal. "Je to výsledek seriózní a tiché práce, kterou vykonáváme od vzniku vlády," uvedl.