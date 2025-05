Nvidia po výsledcích táhla trhy vzhůru

Hlavní americké indexy jsou na dobré cestě uzavřít týden i měsíc výše. Před čtvrteční seancí vzrostly indexy S&P 500 a DJIA tento týden o 1,5 % a 1,2 %, zatímco index NASDAQ Composite posílil téměř o 2 %. Tento měsíc si S&P 500 připsal 5,7 %. Dow přidal 3,5 %, zatímco Nasdaq vyskočil o 9,5 %. Trumpova navrhovaná reciproční cla vůči hlavním obchodním partnerům USA byla zablokována Soudem pro mezinárodní obchod, který rozhodl, že prezident překročil svou pravomoc při uvalování rozsáhlých cel. Rozhodnutí bylo na základě žaloby podané Liberty Justice Center jménem pěti malých amerických podniků, které dovážejí zboží ze zemí, na které se zaměřují Trumpova cla. Obchodní soud rozhodl, že zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích, na který se Trump odvolal při uvalování svých cel, mu neuděluje dostatečnou pravomoc k uvalení cel. I když rozhodnutí vyvolalo optimismus, že Trumpova rozsáhlá agenda v oblasti cel, které se trhy obávají, že by mohla výrazně narušit ekonomický růst a zisky firem, bude zablokována. "Po vynesení rozsudku Trumpova administrativa podala odvolání a případ se nyní přesune k odvolacímu soudu a potenciálně k Nejvyššímu soudu."



Akcie společnosti vzrostly o 3,2 % poté, co výrobce čipů oznámil silnější než očekávané zisky za první čtvrtletí, což naznačuje, že poptávka po AI čipech a serverech datových center zůstala silná. dále sází na silné objednávky od největších společností Wall Street, které budou nadále utrácet za infrastrukturu AI. Tyto silné zisky pomohly investorům přehlédnout měkčí prognózu pro aktuální čtvrtletí, než se očekávalo, protože společnost také zaznamenala 8miliardový zásah do tržeb v důsledku přísnějších kontrol vývozu USA proti Číně. funguje jako lakmusový papírek pro poptávku po AI a její zisky signalizují, že společnosti budou i nadále utrácet miliardy na budování další infrastruktury. Akcie vzrostly o 0,4 % poté, co generální ředitel Elon Musk potvrdil, že opouští svou roli v Trumpově administrativě, a zajistil tak, že se může plně soustředit na provoz giganta elektrických vozidel. Akcie klesly o 7,3 % poté, co tento maloobchodní řetězec snížil svůj výhled na fiskální rok 2026, aby odrážel dopad cel, a investoři tak přehlídli lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí.



Pozitivní zprávy ale zastínila slabá ekonomická data, což naznačuje, že nestabilní obchodní politika Trumpovy administrativy silně zatěžuje sentiment. Americká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla, přičemž hrubý domácí produkt vykázal za čtvrtletí leden až březen anualizovaný pokles o 0,2 %, uvedla BEA ve svém druhém odhadu HDP. Původně se odhadovalo, že ekonomika klesá tempem 0,3 %. Ve čtvrtém čtvrtletí rostla tempem 2,4 %. Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se navíc minulý týden zvýšil více, než se očekávalo, zatímco míra nezaměstnanosti se v květnu zřejmě zvýšila, protože podmínky na trhu práce se nadále uvolňují. Počáteční žádosti o státní podporu v nezaměstnanosti vzrostly o 14 000 na sezónně upravených 240 000 za týden končící 24. květnem.