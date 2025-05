Apple a prezidentova cla – může se iPhone reálně vyrábět v USA?

CNBC si všímá posledních slov Donalda Trumpa mířících směrem k Applu. Podle amerického prezidenta by se iPhony prodávané v USA měly v této zemi i vyrábět, a pokud této podmínce nevyhoví, měla by být na tato zařízení uvalena cla „v minimální výši 25 %“. Barton Crockett z Rosenblatt Securities k tomu řekl, že přesunout všechnu odpovídající výrobu do USA není prostě možné, „minimálně ne v době, kdy Trump bude prezidentem.“



Podle experta je těžké uvěřit tomu, že by Trump něco takového udělal společnosti, která v USA vytvořila ikonickou značku a funguje plně v rámci pravidel a zákonů. Přesunout výrobu do Spojených států se všemi nutnými investicemi přitom není v nějaké odpovídající časové periodě možné. podle analytika zřejmě pracuje na tom, aby udělal maximum a „uvolnil tlak“, ale „Trump se dožaduje nemožného“. Crockett dodal, že může začít stavět továrnu na iPhony v USA a věnovat se robotice tak, aby mohl deklarovat, že někdy v budoucnu část výroby přejde do USA.





Dan Ives ze společnosti Wedbush na CNBC uvedl, že přesun výroby je jen pohádkou, podle jeho odhadů by přesun 15 až 20 % výrobního řetězce trval až 5 let a vyžádal by si investice v řádech několika desítek miliard dolarů. A iPhony vyrobené v USA by byly výrazně dražší než ty současné. přitom udělal „vše správně, když omezil aktivity z Číny a zaměřil se na Indii.“ Nyní se ale objevuje „tato pohádka o přesunu do USA“.



Ives je u akcií Applu dlouhodobě optimistický, ale krátkodobě podle něj mohou ještě klesnout kvůli současnému vývoji a nově se objevujícím zprávám. K tomu dodal, že během své 25leté kariéry strávil hodně času v Asii a fyzicky si prošel některé tamní továrny na výrobu čipů a telefonů. Peroto ví, že „existence něčeho takového v USA je jen pohádkou“. K tomu dodal, že kdyby se přece jen naplnila, produkty budou výrazně dražší. U iPhonů konkrétně hovoří o 3500 dolarech.



Co když Trump uvalí na 25% cla? Ives míní, že by v takovém případě cla „nevstřebal“. Nesnížil by tedy své marže tak, aby mohl ponechat konečné ceny beze změny. Ty by šly nahoru a podle experta by tak došlo k „destrukci poptávky“, možná až na úrovni 7 %. Ives ale podobně jako Crockett uvažuje o tom, zda nebude chtít vyjednávat s Trumpem o tom, že nějakou výrobu přesune, dojde k tomu ale až za několik let. K tomu ovšem analytik dodal, že ve skutečnosti to není proveditelné.





Zdroj: CNBC