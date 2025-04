FT: Trumpova cla poškodí technologické giganty, míří na jejich dodavatele

Nový americký celní režim bude znamenat otřes pro americké technologické giganty, jako je nebo . Americký prezident Donald Trump totiž vyměřil výrazně vyšší celní sazby jejich asijským dodavatelům. Nová cla začnou platit za několik dní, už nyní ale reagují na prezidentovo středeční rozhodnutí akcie amerických prodejních řetězců, které spoléhají i na práci asijských dělníků. Píše o tom server listu Financial Times (FT).



Trump se rozhodl zavést univerzální desetiprocentní clo pro všechny země. Pro mnoho asijských zemí, jejichž továrny jsou hluboce zapojeny do dodavatelských řetězců, na které se spoléhají americké nadnárodní společnosti, jsou však mnohem přísnější. Rozsah nových cel je podle analytika společnosti Wedbush Daniela Ivese "horší než nejhorší možný" scénář, kterého se trhy obávaly.



Na Čínu se bude nově vztahovat ještě 34procentní clo, a to navíc k již zavedenému 20procentnímu clu. Tchaj-wanu Spojené státy vyměřily takzvané reciproční clo 32 procent, ačkoli geopoliticky kritické polovodiče z něj prozatím vyňaly. Vietnam a Indie, které se staly důležitými výrobními centry pro společnosti jako , budou čelit clům 46 a 26 procent.



Ives poznamenal, že "technologický sektor bude v souvislosti s tímto oznámením pod velkým tlakem kvůli obavám z destrukce poptávky, dodavatelských řetězců a zejména clům týkajícím se Číny a Tchaj-wanu“.



Technologické společnosti patřily v prvotní reakci trhu k nejhůře zasaženým. Technologický index Nasdaq po středečním skončení obchodování a po oznámení vlny cel klesl o čtyři procenta. Akcie Applu před dnešním zahájením obchodování ztrácejí sedm procent, akcie Amazonu pět procent. Americký maloobchodní řetězec Walmart odepisuje téměř šest procent.



Podle agentury Reuters bylo velkým překvapením, že se americká vláda rozhodla zavést cla i na všechny počítače včetně notebooků. Ty patří k největším globálním dovozním kategoriím do USA, loni se jich do země dovezlo za 138,5 miliardy dolarů (3,1 bilionu Kč).