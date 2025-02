Bloomberg: Čína zvažuje vyšetřování obchodu s aplikacemi App Store firmy Apple

Čínský antimonopolní úřad si připravuje podklady pro možné vyšetřování poplatků a dalších praktik obchodu s aplikacemi App Store americké technologické společnosti . Informovala o tom dnes agentura Bloomberg, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Akcie technologické společnosti reagují v premarketu poklesem o 2,5 %.



Čínský státní úřad pro regulaci trhu se podle zdrojů zajímá o praktiky obchodu App Store, které zahrnují až 30procentní poplatek při nákupech v aplikacích a omezení externích platebních služeb a obchodů s aplikacemi, píše Bloomberg.



Zaměstnanci úřadu od loňského roku podle zdrojů kvůli praktikám obchodu App Store komunikuji s manažery Applu i s vývojáři aplikací. Pokud by odmítal přikročit ke změnám, mohlo by začít oficiální vyšetřování, uvedly zdroje.



Úřad již v úterý oznámil, že zahajuje antimonopolní vyšetřování americké společnosti . Učinil tak krátce poté, co vstoupila v platnost dodatečná desetiprocentní cla, která na dovoz z Číny uvalil americký prezident Donald Trump.



Peking v úterý také ohlásil zavedení odvetných cel na řadu amerických produktů. Stupňují se tak obavy ze vzniku nového obchodního konfliktu mezi dvěma největšími ekonomikami světa.



Čína od 10. února zavede mimo jiné nová 15procentní cla na dovoz amerického uhlí a zkapalněného zemního plynu (LNG). Uvalí rovněž desetiprocentní cla na surovou ropu, zemědělské stroje či některé automobily.