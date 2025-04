Bloomberg: Čína nařídila aerolinkám, aby nepřijímaly další dodávky od Boeingu

Čína nařídila domácím leteckým společnostem, aby nepřijímaly žádné další dodávky letadel od amerického výrobce . Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Dodala, že nařízení je součástí celní války Číny se Spojenými státy. Čína podle zdrojů aerolinky rovněž vyzvala, aby zastavily veškeré nákupy zařízení a součástek souvisejících s letadly od amerických společností.



Americký prezident Donald Trump tento měsíc zvýšil cla na čínský dovoz do USA až na 145 procent, zatímco cla na dovoz z USA do Číny v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent. Nová cla více než zdvojnásobují ceny amerických letadel a součástek, takže se stroje stávají pro čínské aerolinky neakceptovatelnými, píše Bloomberg.



Na zařazení do flotil čínských aerolinek se nyní podle agentury Bloomberg připravuje zhruba deset letounů 737 MAX. Některé teď stojí u továrny v americkém Seattlu, další jsou v dokončovacím centru na východě Číny. U některých z nich se mohly administrativní a platební kroky potřebné k dodání uskutečnit již před začátkem platnosti odvetných čínských cel. Dodání těchto letadel by mohlo být povoleno na základě individuálního posouzení jednotlivých případů, uvedly zdroje agentury.