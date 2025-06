Reuters: Čína léta navyšuje vývoz aut tak, že nové vozy vydává za ojeté

Čína už řadu let navyšuje vývoz vozů tak, že nové vozy vydává za ojeté a prodává je se slevou. Čínské úřady tuto praxi podporují. S odkazem na vládní dokumenty a rozhovory s prodejci automobilů o tom píše agentura Reuters.



Šedý trh s automobily registruje nové vozy přímo z montážní linky. Tyto takzvané "vozy s nulovým počtem najetých kilometrů" nikdy nejezdily, ale vyváženy jsou jako ojeté do Ruska, Střední Asie a na Blízký východ. Čínským automobilkám to umožňuje vykazovat růst a zbavovat se vozů, které by bylo obtížné prodat na domácím trhu, píše Reuters.



Čína produkuje nadměrné množství automobilů. Výrobu masivně dotuje stát. Automobilky jsou však schopny udržet růst pouze prodejem falešných ojetých vozů.



"Je to výsledek téměř čtyřleté cenové války, která přiměla společnosti zoufale bojovat o každý možný prodej,“ řekl agentuře Tu Le z poradenské společnosti Sino Auto Insights se sídlem v Michiganu.



Poradce Čínského sdružení prodejců automobilů Wang Meng řekl Reuters, že ze 436.000 loni vyvezených čínských ojetých osobních a užitkových vozidel bylo podle jeho odhadu vozů s nulovým počtem najetých kilometrů 90 procent.



Podle Čínské asociace osobních automobilů Čína v roce 2023 předstihla Japonsko a stala se největším světovým vývozcem nových automobilů, přičemž v loňském roce si pozici udržela, když vyvezla 6,41 milionu vozidel. Z toho podle Wangových odhadů asi šest procent ve skutečnosti tvořily ojeté vozy s nulovým počtem ujetých kilometrů.



Tato praxe podle Wanga začala někdy po roce 2019, kdy Čína povolila vývoz ojetých automobilů do jiných zemí. Zapojeny do ní jsou tisíce prodejců, řekl agentuře.



Čínský vývoz prý představují především nové automobily se spalovacími motory, které na domácím trhu téměř nenacházejí kupce. Významnou část však tvoří také elektromobily, na jejichž nákup jsou poskytovány štědré státní dotace, píše Reuters.



Pronikání nových čínských vozů označených jako ojeté do zahraničí posiluje obavy, že Čína provádí dumping. A to v době, kdy se Peking snaží najít vývozní trhy mimo Spojené státy, které nyní silně chrání cla.



Některé země se obávají, že příliv těchto automobilů vytlačí místní prodejce a zmate spotřebitele, a začínají se bránit. Rusko například vydalo v roce 2023 vládní nařízení, které fakticky zakazuje ojeté vozy s nulovým počtem ujetých kilometrů od značek, které již mají v zemi oficiální distributory.



Praxe vydávání nových vozů za ojeté se dostala do povědomí veřejnosti až poté, co ji v květnu zkritizoval šéf čínské automobilky Great Wall Motor. Čínský list People's Daily prodej ojetých vozů s nulovým počtem ujetých kilometrů na domácím trhu před několika dny odsoudil. Noviny, které často signalizují postoje nejvyšších představitelů Komunistické strany Číny, napsaly, že falešné ojeté vozy mohou za snižování cen uprostřed zuřící domácí cenové války. Vyzvaly k "tvrdým regulačním opatřením" a k nastolení pořádku.



Podle Reuters ale vládní dokumenty naznačují, že vývoz údajných ojetých automobilů podporují samy místní úřady, aby splnily vládní hospodářské cíle.