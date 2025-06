Rozbřesk: ČNB sazby nezmění, laťka pro další pokles nastavena vysoko

Česká národní banka na svém dnešním zasedání ponechá sazby beze změny a pravděpodobně nijak výrazně nezmění doprovodnou komunikaci, která dnes říká, že laťka pro další snížení sazeb je nastavena relativně vysoko.



V posledních dvou měsících bylo revidováno směrem vzhůru HDP za první kvartál (+0,8 % mezikvartálně) a i dubnová ochutnávka čísel z druhého kvartálu zatím ukazuje na pokračování relativně solidního růstu. Navíc jádrová inflace opět odeznívá o něco pomaleji, než ČNB předpokládala v poslední prognóze – v květnu vzrostla na 2,8 % a v červnu pravděpodobně především kvůli vyšší inflaci služeb (nájemné, rekreace a další) bude atakovat úroveň 3,0 %.



V bankovní radě panuje i proto poměrně silná shoda na tom, že úrokové sazby jsou blízko svého dna. Drobná odlišnost je pouze v tom, kde přesně se dno může nacházet. Část členů bankovní rady (například Jan Kubíček) je přesvědčena, že na 3,5 % jsou již sazby na neutrální úrovni a není třeba je snižovat – poukazují především na oživení v úvěrové aktivitě a realitní trh, pro který zjevně sazby příliš restriktivní nejsou.



Druhá část bankovní rady si dovede ještě kosmetický pokles sazeb časem představit (o 25bps na 3,25 %). To však za předpokladu, že v druhé polovině roku zvolní inflace ve službách i dynamika mezd. Jejich argumentem je zejména stále sub-optimální výkon průmyslu, který ekonomiku udržoval pod potenciálem a jeho oživení je aktuálně “těžce zkoušené” celní ofenzivou Donalda Trumpa.



Na dnešní tiskové konferenci, stejně tak jako v později zveřejněném zápise, bude proto zajímavé sledovat, jak silné jsou tyto dva lehce rozdílné hlasy. My jsme aktuálně i vzhledem k lehce konzervativnějšímu výhledu na růst českého HDP spíše zastánci ještě jednoho snížení sazeb na konečných 3,25 %, předpokládáme však, že se k němu ČNB odhodlá až v průběhu čtvrtého kvartálu tohoto roku.



TRHY

Koruna

Příměří na Blízkém východě se koruně líbí a v důsledku dalších globálních ztrát dolaru sílí sama na frontě s eurem – dostala se zpět pod 24,80 EUR/CZK.

Dnešní relativně jestřábí komunikace po zasedání ČNB se jí také může zamlouvat a předpokládáme spíše lehké rozšiřování zisků. Na stávajících úrovních však aktuálně koruna vypadá opět lehce překoupeně a s blížící se lhůtou pro uzavření obchodní dohody mezi EU a USA (9. červenec) teoreticky může být náchylná k negativní korekci.



Eurodolar

Fed zůstává v relativně jestřábím módu, což potvrdilo včerejší vystoupení jeho šéfa J. Powella v Senátu. Ten zdůraznil potřebu být trpělivý, pokud jde o vývoj inflace, když centrální banka očekává, že vyšší celní sazby se se zpožděním projeví v inflaci. Dolaru však Powellova rétorika nepomáhá a pár EUR/USD setrval na úrovní 1,16.



Dnes jde J. Powell znovu do Kongresu (tentokrát do Dolní sněmovny), zásadně jinou rétoriku nečekejme. Z dat stojí za pozornost americká obchodní bilance za měsíc květen. Ta napoví, jak moc cla dále vylepšila obchodní bilanci, což bude i důležitý údaj pro odhady amerického růstu.



Regionální Forex

MNB včera v souladu s všeobecným očekáváním ponechala úrokové sazby beze změny, přičemž rovněž komentář k rozhodnutí zůstal prakticky nezměněn. Forint si tak i nadále užívá relativně restriktivní politiku centrální banky a posiluje.



Akcie

Americké akciové trhy včera navázaly na pondělní růst a opět silně rostly. Akcie se tak po nervozitě v minulém týdnu navrátily k růstu ve velkém stylu, když index Nasdaq 100 zavřel na svých historických maximech na úrovni 22 190 b. Index S&P 500 se zastavil necelých 60 bodů od svých historických maxim, když mezi jeho dnešními lídry nechyběly akcie největších producentů čipů v čele s akciemi AMD, které posílily o více než 6 %. Mezi top akciemi se včera ocitly i akcie Uber s bezmála 8% růstem, což představuje nejvyšší denní nárůst od dubna. Na druhé straně spektra stály ropné tituly, které se svezly dolů s cenou ropy. Akcie Exxon Mobil odevzdaly bezmála 3 %, zatímco akcie Occidental Petroleum ztratily dokonce více než 3 %.