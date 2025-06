Ruská ekonomika je podle ministra hospodářství Rešetnikova na pokraji recese

"Podle čísel nastalo ochlazení, podle aktuální nálady podnikatelů jsme už na pokraji vstupu do recese," citovala ministra agentura DPA. Rešetnikov také uvedl, že současná výše úrokových sazeb v Rusku brzdí hospodářský růst, centrální banku proto vyzval k větší podpoře ekonomiky.Recese podle Rešetnikova není nevyhnutelná, záviset však bude na vývoji měnové politiky, zejména úrokových sazeb . Ruská centrální banka začátkem června překvapivě snížila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 20 procent.Náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin nicméně nedávno uvedl, že k restartu financování investic prostřednictvím půjček jsou zapotřebí výrazně nižší úrokové sazby , a to v pásmu zhruba od 12 do 14 procent.Centrální banka začátkem června ke snížení úroků přikročila poprvé od roku 2022. Prezident Vladimir Putin v březnu na setkání s představiteli ruských podniků vyzval ekonomické činitele, aby ruskou ekonomiku netlumili přísnou měnovou politikou.Moskevské Centrum pro makroekonomické analýzy a krátkodobé prognózy, které je blízké Kremlu, tento týden uvedlo, že většina civilních sektorů se už nachází v recesi a že na obzoru není nic, co by mohlo nastartovat hospodářský růst.Rusko se kvůli své vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika ale prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje.Některé významné mezinárodní organizace v letošním roce očekávají výrazné zpomalení růstu ruské ekonomiky. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) například začátkem června předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se v letošním roce zvýší pouze o procento po loňském nárůstu o 4,3 procenta.