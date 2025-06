Evropa se nenechala strhnout Wall Street a zůstává dopoledne opatrná

Včerejší obchodní seance na Wall Street dopadla velmi dobře, načež solidní růst dozníval v Číně. Evropa ale během dopoledního obchodování zůstává pozadu s pouze smíšeným vývojem. Index DAX je 0,2 pct dole, zatímco na CAC40, AEX či FTSE100 sledujeme pouze drobné nárůsty. Eurodolar se konsoliduje u 1,1600.



Dluhopisy v zámoří ocenily včerejší slova šéfa Fedu. Jerome Powell dal trhům naději, že se blíží snížení úrokových sazeb. Podmínil to tím, že se nepotvrdí proinflační efekt cel, což zatím platí. Dnes pokračují americké výnosy mírně dolů, zatímco v Evropě úvodní pokles postupně mizí.

Kromě naděje na snižování sazeb na trzích doznívá pozitivní efekt příměří mezi Izraelem a Íránem. Drobné přestřelky a obviňování z porušování jsou obvyklým koloritem a trh je nebude řešit, dokud nepřerostou v nový konflikt. A na ten nemá Írán sílu. Stejně tak se nebude příliš řešit, jestli byl íránský jaderný program opravdu zničen. Kuloárové zprávy z amerického ministerstva obrany a rozvědek tvrdí, že ke zničení klíčových komponent nedošlo, IAEA odhaduje zdržení programu na měsíce až rok. To není mnoho, ale znovu - trhy se k tomuto problému znovu vrátí až tehdy, kdy budou hrozit bezprostřední důsledky.

Skutečná míra destrukce jaderného programu je samozřejmě velmi důležitá. Pokud by byl íránský vývoj vržen mnoho let zpět, dá se uvažovat o obnovení mezinárodní kontroly, dlouhodobém potlačení jaderných plánů a období klidu. V případě mírnějších škod bude íránský režim méně ochotný k dohodě a nepochybně udělá vše pro to, aby program rychle obnovil, ještě lépe ukryl a zabránil kontrole, čímž by upevnil svou pozici. V takovém případě by Izrael byl tlačen k tomu, aby se pokusil svrhnout íránský režim, dokud je čas, což by do oblasti mohlo vrhnout nový chaos.

Při pohledu do dnešního kalendáře nejvíc zaujme zasedání ČNB. Sazby zůstanou s velkou pravděpodobností beze změny a doprovodný komentář guvernéra Michla nejspíš zůstane jestřábí. Podle nás má banka ještě prostor pro jedno snížení v rámci cyklu, a to spíše až koncem roku. Někteří bankéři však vidí dno už na současné úrovni, takže se bude sledovat, jakou sílu tento názor v bankovní radě má. Koruna posiluje k euru na 24,78, když využívá hlavně nálady na hlavních trzích. Případný náznak, že sazby dál klesat nebudou, by jí mohl přinést ještě další zisky.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7855 0.0315 24.7907 24.7569 CZK/USD 21.3750 0.1476 21.3750 21.2960 HUF/EUR 401.3683 -0.0062 401.6601 400.7319 PLN/EUR 4.2496 -0.1214 4.2562 4.2469

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3173 -0.1006 8.3421 8.3131 JPY/EUR 168.8750 0.4075 168.9897 168.1350 JPY/USD 145.6585 0.5283 145.6770 144.6190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8520 -0.0721 0.8539 0.8513 CHF/EUR 0.9360 0.1187 0.9368 0.9332 NOK/EUR 11.7531 -0.0200 11.7598 11.7262 SEK/EUR 11.0530 -0.0624 11.0691 11.0500 USD/EUR 1.1595 -0.1176 1.1631 1.1590

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5401 -0.0616 1.5415 1.5364 CAD/USD 1.3731 0.0568 1.3738 1.3718