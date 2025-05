Trump míří na vysoké ceny léků v USA. Farmaceutické akcie padají pod náporem nejistoty

Akcie farmaceutických společností po celém světě dnes klesají poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje nařídit snížení cen léků na předpis v USA tak, aby se vyrovnaly s cenami v jiných vyspělých zemích. Podle Trumpa tak dojde ke zlevnění léků v USA o 30 až 80 procent. Naopak k růstu cen dojde ve zbytku světa, jelikož budou výrobci léků pokles tržeb kompenzovat jinde

Trumpův příspěvek na sociálních sítích neupřesnil další podrobnosti ani jaká omezení mohou platit. „To může být pro tento sektor potenciálně velmi negativní,“ uvedl analytik Stefan Schneider z Bank Vontobel a dodal, že se tento plán pravděpodobně zaměří na Medicare, Medicaid a některé nemocnice. „Takový krok pravděpodobně povede k žalobám ze strany tohoto sektoru,“ dodal Schneider.

Nicméně podle analytičky Cui Cui ze společnosti Jefferies bude prosazení Trumpova plánu velice složité. „Neexistuje rychlá cesta vpřed, protože nařízení amerického prezidenta se bez schválení senátu nemůže uzákonit,“ upozornila analytička. Zároveň očekává, že se jeho nařízení setká s odporem ze strany lobbistů výrobců léčiv i samotného senátu.

Přestože cíl Trumpova nařízení není ještě zcela znám, investoři se obávají zejména o pokles tržeb farmaceutických "trháků" z kategorie Medicare Part-B, kam spadají léky podávané přímo lékaři. Mezi nejznámější léky z této kategorie patří například Keytruda. Standardní dávka tohoto léku vyjde na téměř 12 tisíc dolarů, pacienti s pojištěním hradí pětinu nákladů na léčbu. Akcie společnosti , která Keytrudu vyrábí, odepisují ještě před začátkem obchodování 2,5 procenta. Klesají ale také ostatní farmaceutičtí giganti. Firmy a padají před otevřením burzy zhruba o desetinu méně.

Evropská farmacie rovněž klesá, a to zejména firmy jako Novo Nordisk, AstraZeneca, Roche, Novartis, GSK a Sanofi, které generují přibližně 40 % až 60 % svých příjmů v USA, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. Akcie Novo Nordisk, které v ranním obchodování klesaly až o 8,6 %, tak dostaly další tvrdou ránu poté, co studie ukázala, že lék na obezitu od Eli Lilly Zepbound pomohl lidem zhubnout více než lék Wegovy od Nova.





Na zprávu reagovaly také asijští výrobci. Největší čínská farmaceutická společnost Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals odepsala čtyři procenta, přestože do USA momentálně žádné léky nedodává. Třetinu tržeb generuje v USA indická společnost Sun Pharmaceuticals Industries, její akcie se po zveřejnění prohlášení amerického prezidenta propadly o sedm procent.



Největší dopad po prohlášení Donalda Trumpa pocítila japonská firma Chugai Pharmaceutical. Její akcie se propadly o 11 procent, což představuje největší denní ztrátu za posledních čtrnáct let. Farmaceutický subindex na japonském indexu Topix zaznamenal největší jednodenní ztrátu od srpna. Firmy, které pro velkou částí svých prodejů závisí na USA, včetně japonských společností, jsou vůči Trumpově plánu obzvláště zranitelné, napsal v poznámce Hidemaru Yamaguchi, analytik pro zdravotnický sektor v Citigroup Global Markets Japan.

Američané platí za léky nejvíce na světě. Například dávka léku na obezitu Ozempic vyjde v USA na tisíc dolarů, v Japonsku na 76 dolarů. Násobně levnější je v zahraničí také výše zmíněná Keytruda. Podle výrobců léků by změna systému měla za následek zpomalení vývoje přelomových léčiv. Americká vláda již vyjednává ceny u řady nejdražších léků používaných v rámci Medicare podle zákona o snížení inflace, který byl přijat v roce 2022 za bývalého prezidenta Joea Bidena, s tím, že každý rok se bude přidávat více léků.

Není to poprvé, co Trump cílí na vysoké ceny léků. Jeho současný plán se zdá být podobný tomu, který byl navržen během jeho prvního funkčního období a který měl za cíl omezit ceny léků v Medicare, uvedl Stephen Barker, akciový analytik u Jefferies Japan. Tenkrát byl jeho pokus zrušen federálním soudem poté, co farmaceutické společnosti podaly žalobu s tím, že administrativa řádně neprovedla proces tvorby pravidel. Přesto může mít tento nový tlak na snížení cen léků „enormní“ dopad na příjmy sektoru, podotkl Barker. To proto, že Medicare, vládní program, který nabízí zdravotní pojištění pro osoby starší 65 let, a Medicaid, který pokrývá občany s nízkými příjmy, mohou společně tvořit přibližně 40 % všech prodejů léků v USA, uvedl.



Trumpův plán pravděpodobně ovlivní pouze léky, které jsou předmětem cenových jednání podle IRA, domnívá se Evan Seigerman, vedoucí výzkumu zdravotní péče v BMO Capital Markets. „Důležité je, že vláda nemá pravomoc stanovovat ceny na komerčním trhu,“ a pravděpodobně bude čelit odporu republikánů ve Sněmovně, aby zavedl legislativu nad rámec toho, co lze udělat prostřednictvím výkonného příkazu, dodal Seigerman.

Zdroj: Bloomberg