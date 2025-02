Čína obnovuje jízdu, zvedají se také akcie v Evropě

Po krátké přestávce se dnes vydávají vzhůru čínské akcie, v čele s vedoucími technologickými jmény jako Tencent, Alibaba nebo Xiaomi. Náladu podpořilo obnovení přístupu k programovací službě DeepSeeku, která byla pár týdnů mimo. Čínská vláda má zároveň začít rekapitalizaci bank za 55 mld. dolarů. Pokračující snaha USA o přiškrcení čínského technologického rozvoje dnes už investory netrápí, a tak se do čínského techu zase stahují peníze, které mohou pocházet třeba z drahých amerických technologických firem nebo jiných rozvíjejících se trhů.



Evropské akcie se také dnes zvedají, a to v případě Německa, Francie či Itálie velice slušně. V čele najdeme index DAX s +1,4 pct. Americké futures zatím naznačují skromnější růst, který by v případě S&P500 mohl být kolem půl procenta, i v tomto případě ale jde o vítané zlepšení kondice.

Pár vystoupení bankéřů z Fedu nebo data z amerického realitního trhu by dnes měla přitáhnout relativně malou pozornost. To nejpodstatnější přijde až po závěru Wall Street. Výsledky i výhled Nvidie by podle nás měly být opět velice dobré, ale jako vždy se hraje o to, jestli budou dostatečně dobré vzhledem k očekáváním. Poté, co velký tech letos výkonnostně zaostává za zbytkem trhu, se k Nvidii upínají velké naděje, co se týče potenciálu AI tématu dál táhnout sektor vzhůru. Téma vypadá dost unaveně a přesouvá se do Číny, takže investoři určitě budou chtít jasné ujištění, že vyhlídky zůstávají skvělé, kam až oko dohlédne.

Dluhopisům v Evropě se dál daří, ale změny výnosů jsou poměrně malé. V zámoří sledujeme mírný nárůst výnosů. Eurodolar na včerejší zisky nenavazuje a mírně klesá pod 1,0500. Konsolidaci vidíme na zlatu, ropě, ale také české koruně, která drží zisky z posledních dní.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9334 -0.0301 24.9440 24.8956 CZK/USD 23.7565 0.1539 23.7760 23.6840 HUF/EUR 399.8741 -0.3119 401.6838 399.4857 PLN/EUR 4.1434 0.0139 4.1463 4.1344

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6191 -0.0831 7.6343 7.6127 JPY/EUR 156.6635 -0.0574 157.0963 156.4434 JPY/USD 149.2895 0.1526 149.6320 148.6285

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8298 -0.0446 0.8305 0.8293 CHF/EUR 0.9390 0.0431 0.9400 0.9381 NOK/EUR 11.6760 -0.0968 11.7030 11.6706 SEK/EUR 11.1395 -0.0247 11.1531 11.1383 USD/EUR 1.0496 -0.1688 1.0525 1.0487

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5815 0.3617 1.5823 1.5738 CAD/USD 1.4341 0.1851 1.4345 1.4294