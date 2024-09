Prostor pro české firmy? ČEZ naváže strategické partnerství s firmou Rolls-Royce pro modulární reaktory

Polostátní energetická společnost naváže strategickou spolupráci s firmou SMR při vývoji malých modulárních reaktorů. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého vzala dnes vláda na svém jednání informaci od na vědomí. Podle Fialy spolupráce otevírá možnost pro české firmy podílet se na vývoji tohoto typu jaderných zdrojů a zapojit se do globálního dodavatelského řetězce.



Česko podle Fialy nemá zájem o nákup hotových malých modulárních reaktorů, ale chce se podílet na jejich výrobě v globálním měřítku. Strategické partnerství a SMR to podle něj umožní. "Rolls-Royce svůj mezinárodní dodavatelský řetězec teprve tvoří. Česká republika a české firmy mohou stát u zrodu dodavatelského řetězce, zapojit se do jeho vytváření v maximální možné míře," řekl premiér.



Stavbu malých modulárních reaktorů označil Fiala za významný rozvoj české energetiky, který přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti. První modulární reaktor v Česku by podle premiéra mohl vzniknout v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín v první polovině 30. let.



ČEZ v první polovině září oznámil, že vybere do konce letošního roku partnera pro vývoj a provozování modulárních reaktorů v Česku. Rozhodoval se mezi firmami Westinghouse, Hitachi a SMR. Nehledal přitom jen dodavatele technologie, ale partnera, se kterým se bude na vývoji malých modulárních reaktorů podílet.



Podle informací je malý modulární reaktor od firmy SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá na nejméně 60 let.



ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Současné české klasické elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Modulární reaktory by podle dřívějšího vyjádření měly sloužit především pro dodávky tepla a měly by vznikat na území nynějších uhelných elektráren, například v Prunéřově nebo v Dětmarovicích.



Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.



Stát na konci srpna se společností uzavřel bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů. Dohoda má zajistit bezpečnostní zájmy státu při výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu takových reaktorů v ČR. tak například bude stát informovat o výběru dodavatele.