Potenciální fúze Paramountu a Warner Bros. může narazit u regulátorů. Hrozbou je i Trump

David Ellison usiloval dva roky o získání hollywoodského studia Paramount, až se mu to konečně před dvěma měsíci za osm miliard dolarů podařilo. Nyní syn spoluzakladatele Larryho Ellisona, v současnosti druhého nejbohatšího muže planety, touží po ještě větším soustu: Warner Bros. Discovery (WBD). Analytici však varují, že potenciální akvizici nemusí kvůli vysoké koncentraci v Hollywoodu schválit regulátoři a zkomplikovat ji může dokonce i americký prezident Donald Trump.
Fúze Paramount SkyDance a WBD by jistě vyvolala pečlivou kontrolu ze strany regulátorů. Došlo by totiž jednak ke snížení již tak malého počtu hlavních hollywoodských studií z pěti na čtyři a jednak ke sloučení velkých značek ve zpravodajství, filmu a televizi.
„Nevím, jestli to vláda dovolí. Už teď je to velmi koncentrované odvětví a nyní budete mít ještě větší koncentraci. Bude menší konkurence v oblasti streamování. Když je menší konkurence, ceny se časem zvýší,“ míní Raymond Sfeir, ředitel Andersonova centra pro ekonomický výzkum na Chapmanově univerzitě v v Kalifornii.
Obě společnosti se překrývají v různých oblastech: filmová a televizní produkce, zpravodajství a kabelovky. Paramount vlastní vedle filmového a televizního studia také stanice CBS News, MTV a Nickelodeon. Warner Bros. je mateřskou společností HBO, CNN a Cartoon Network a navrch vlastní jedno z největších filmových studií.
Pak je zde také komplikovaná finanční stránka věci. Obě společnosti jsou uprostřed velkých transformací, které mají investorům přinést vyšší výnosy. Paramount nedávno dokončil fúzi s Ellisonovou společností Skydance Media a chystá se zrušit až dva tisíce pracovních míst. WBD zase v červnu oznámila, že plánuje rozdělení na dvě divize: kabelovou televizi a streamovací služby s filmovými studii.
Spojení obou mediálních konglomerátů by tak téměř jistě vedlo ke zrušení dalších tisíců pracovních pozic v důsledku konsolidace, například u konkurenčních streamovacích služeb: Paramount+ a HBO Max.
Generální ředitel WBD David Zaslav věří, že divize streamovacích služeb s filmovými studii by se mohla obchodovat s velkou prémií oproti současné společnosti, jakmile dojde k oddělení od zadlužených kabelovek. Jeho cílem je dokončit rozdělení do dubna. Ellisonova převážně hotovostní nabídka by tak musela být dostatečně velká na to, aby Zaslava od rozdělení odradila.
Současná hodnota akcií WBD je 40 miliard dolarů. Po započítání čistého dluhu má společnost hodnotu asi 71 miliard dolarů. Její úvěrový rating byl na začátku tohoto roku snížen na junk (vyšší riziko selhání, ale obvykle vyšší výnosy).
Ellison má ale hluboko do kapsy. Majetek jeho otce dosahuje 363 miliard dolarů a podle zdrojů Wall Street Journal má navíc nabídka na Warner Bros. u rodiny Ellisonových podporu.
Dohoda by mohla snížit úvěrový rating Paramountu, což by zvýšilo výpůjční náklady firmy. Vůči odvětví placené televize totiž panuje skepse, napsala ve čtvrtek výzkumná společnost CreditSights. Navíc dluh Paramountu v poměru k jeho ziskům je již teď vyšší než u blue-chip akcií. Snížení ratingu o jeden stupeň od Fitch Ratings nebo Ratings by způsobilo, že by firma a její celkový dluh ve výši téměř 16 miliard dolarů spadla do podřadného teritoria.
Podle Kennetha Leona, ředitele výzkumu průmyslu a akcií ve společnosti CFRA Research, je však možné, že Paramount nakonec bude usilovat pouze o podniky filmového studia Warner Bros., a nikoliv o kabelové televize. Paramount možná "nevidí smysluplnou tvorbu hodnoty z mediálního portfolia Discovery Global", napsal Leon.
Co na to Trump?
Divokou kartou v celé dohodě je pak osoba Donalda Trumpa. Obě společnosti si totiž v minulosti od něj vysloužily útoky. Paramount dokonce čelil žalobě potom, co Trump před rokem obvinil stanici CBS News z vměšování do prezidentských voleb tím, že upravila rozhovor s tehdejší viceprezidentkou Kamalou Harrisovou tak, aby vypadal lichotivěji pro demokratickou kandidátku. V červenci došlo s Paramountem k vyrovnání ve výši 16 milionů dolarů. Noví vlastníci Paramountu navíc souhlasili se změnami v CBS News, včetně najmutí ombudsmana, který bdue přezkoumávat stížnosti na zaujatost.
U jiné zpravodajské televizní stanice CNN, jež naopak patří WBD, pak Trump běžně používá označení „fake news“. Dříve stanici dokonce pojmenoval jako "Clinton News Network".
Úpadek filmové a televizní produkce
Ač tedy Paramount jeví o WBD zájem, tak firma samotná není – stejně jako předmět jejího zájmu – v ideální kondici. Oba podniky loni odepsaly z hodnoty svých kabelových stanic miliardy dolarů, protože stále více televizních diváků přechází na streamování. Obě společnosti také zrušily tisíce pracovních míst, protože se vyrovnávají s hlubokým útlumem ve filmovém a televizním průmyslu.
Americká filmová a televizní produkce loni klesla o 35 procent ve srovnání s vrcholem dosaženým v roce 2022, uvádí společnost ProdPro, jež odvětví dlouhodobě sleduje. A propad dál pokračuje: v letošní první polovině roku klesla produkce o dalších 12 procent. Vidět to je například u zaměstnanosti v Kalifornii, kde průměrný počet pracovních míst ve filmu a televizi v letošním prvním čtvrtletí klesl o 35 procent ve srovnání s rokem 2022.
