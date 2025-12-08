Dohoda mezi Netflixem a Warner Bros. zdaleka není hotovou věcí. Do schvalování se osobně zapojí i Trump

Americký prezident Donald Trump vyjádřil obavy z antimonopolních pravidel ohledně plánované akvizice Netflixu, který se dohodl na převzetí filmových a televizních studií a streamovací služby HBO Max od Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů. Trump poznamenal, že tržní podíl sloučeného subjektu by mohl být v očích regulátorů problémový.
Trumpovy komentáře, které pronesl v neděli po svém příjezdu do Kennedyho centra na akci, mohou vyvolat obavy, že regulační orgány budou proti propojení dominantní světové streamovací služby s hollywoodskou ikonou. Společnost čelí dlouhému přezkumu ministerstva spravedlnosti dohody, která by změnila podobu zábavního průmyslu.
„No, musí to projít procesem a uvidíme, co se stane,“ odpověděl Trump v neděli na otázku ohledně dohody a potvrdil, že se nedávno setkal se spolugenerálním ředitelem Netflixu Tedem Sarandosem. „Ale je to velký tržní podíl. Mohl by to být problém,“ citovala agentura Bloomberg prezidenta USA.
Podle Polymarket se šance na to, že akvizici dokončí do konce roku 2026 ztenčily z 60 procent těsně před Trumpovým vyjádřením na aktuálních 23 procent.
Transakce by spojila světovou jedničku (Netflix) a trojku (HBO Max) v oblasti streamování. Antimonopolní oddělení ministerstva spravedlnosti, které by transakci v USA přezkoumalo, by mohlo argumentovat, že dohoda je nezákonná, protože kombinovaný tržní podíl Netflixu by byl výrazně nad hranicí 30 procent.
má „velmi velký tržní podíl, a když budou mít Warner Brothers, tak tento podíl se hodně zvýší,“ uvedl Trump a dodal, že se bude osobně podílet na rozhodovacím procesu.
Otázka tržního podílu
Hlavní argument Netflixu tkví v tom, že podle jeho právníků by v jakékoliv analýze trhu měly být zahrnuty i další služby, jako je YouTube od Alphabetu a TikTok od ByteDance, což by tržní podíl Netflixu dramaticky snížilo. Sám Sarandos se nedávno s Trumpem v Bílém domě setkal, aby za akvizici loboval, informoval už dříve Bloomberg.
Jedním z dalších argumentů Netflixu by mohl být fakt, že více než 75 procent předplatitelů HBO Max si již předplácí také , což z obou služeb činí spíše doplňkové platformy než konkurenty, uvedly zdroje Bloombergu obeznámené se záležitostí. Společnost naopak argumentuje tím, že snížení nákladů na obsah prostřednictvím vlastnictví Warner Bros., odstranění nadbytečných backendových technologií a propojení Netflixu s HBO Max povede k nižším cenám.
Kritika od zákonodárců
Američtí zákonodárci z tábora demokratů i republikánů již označili transakci, jež by vytvořila globálního streamovacího giganta se 450 miliony uživateli, za škodlivou pro spotřebitele.
Důkladný přezkum akvizice lze čekat také od regulátorů v Evropské unii, přičemž ve Spojeném království se dohoda dostala pod drobnohled ještě před jejím oznámením – členka Sněmovny lordů, baronka Luciana Bergerová, tlačila na vládu v otázce toho, jak transakce ovlivní konkurenci a spotřebitelské ceny.
Na Wall Street ale nahlíží na obchod smířlivěji. „Nemyslím si, že to skutečně vytváří monopolní situaci. Technologické monopoly nevydrží moc dlouho, protože někdo přijde na to, jak jim konkurovat, a jistě existuje spousta dalších streamovacích služeb,“ řekl Bloombergu Ed Yardeni z Yardeni Research.