Rekordní odkup: EA se stane soukromou společností

Rekordní odkup: EA se stane soukromou společností

29.09.2025 15:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Herní vývojář Electronic Arts (EA) se stane soukromým subjektem. Společnost souhlasila s prodejem akcií konsorciu investorů za 210 dolarů za kus v hotovosti, což představuje 25procentní prémii oproti páteční závěrečné ceně. Transakce firmu oceňuje na 55 miliard dolarů, takže se jedná o největší zaznamenaný odkup s využitím pákového efektu, uvedla agentura Bloomberg.

Konsorcium nových majitelů herního studia stojícího za tituly jako EA Sports FC, Battlefield nebo The Sims, zahrnuje Silver Lake Management, saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF) a Affinity Partners Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa.

S novými majiteli k velkým změnám ve vedení nejspíš  nedojde. Generální ředitel EA Andrew Wilson ve své funkci zůstane.  "Naši noví partneři přinášejí hluboké zkušenosti napříč sportem, hrami a zábavou. Jsou s přesvědčením oddáni EA – věří v naše lidi, naše vedení a dlouhodobou vizi, kterou nyní společně budujeme," uvedl v prohlášení.

Transakce, jež zahrnuje dluhové financování ve výši 20 miliard dolarů od společnosti JPMorgan Chase, ukazuje chuť Wall Street po přelomových fúzích navzdory současným obavám z recese a geopolitického napětí, které ovlivňují širší ekonomiku, uvádí Bloomberg.

EA prodává své akcie uprostřed pomalého růstu herního průmyslu s hodnotou 178 miliard dolarů. Děje se tak po veleúspěšném období koronavirové pandemie, kdy se tržby v odvětví během lockdownů razantně zvýšily.

Samotná EA má silnou tradici. Společnost byla založená v roce 1982 a je jednou z největších nezávislých vydavatelů videoher na světě. Její prodej ale svou cenou zaostává za prodejem Activision Blizzard, vývojářem populární herní série Call of Duty, kterého před dvěma lety koupil Microsoft za 75,4 miliardy dolarů.

Transakce je však největším odkupem v historii, co se týče veřejně obchodované společnosti. Rekord dosud držel 45miliardový odkup energetické společnosti TXU v roce 2007. Prodej EA je rovněž největší akvizicí letošního roku.

Síla EA ve sportovním segmentu poskytuje společnosti předvídatelné příjmy, které mají soukromé investiční společnosti rády. Sportovní tituly EA tvořily čtyři z deseti nejprodávanějších her v loňském roce, uvedla společnost Circana. Analytici navíc očekávají finanční podporu od nové hry: Battlefield 6, jejíž vydání je naplánováno na 10. října. Prvotní recenze jsou silné, což letos pomohlo vyhnat akcie EA nahoru o 15 procent ještě předtím, než se v pátek objevily zprávy o odkupu.

Společnost Silver Lake, která má dlouhou historii investování do technologického sektoru, se podílí také na akvizici americké odnože čínské sociální sítě TikTok. Pro PIF je to dosud největší sázka na interaktivní zábavu. Ve videoherním průmyslu už ale má na kontě několik akvizic. Třeba letos v březnu fond zaplatil 3,5 miliardy dolarů za herní divizi studia Niantic, mezi jehož tituly patří úspěšná mobilní hra Pokémon Go. Affinity Partners, založená Kushnerem, je podporována investory z Blízkého východu.

 

