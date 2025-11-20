Hledat v komentářích

Detail - články
Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

20.11.2025 14:34
Autor: ČTK

Americká farmaceutická společnost Abbott koupí zhruba za 21 miliard dolarů (441 miliard Kč) výrobce testů na rakovinu Exact Sciences. Firma, která podniká i v České republice, dodala, že si tak posílí diagnostické aktivity v oblasti zdravotnických zařízení. Je to letos jedna z největších akvizic v oblasti zdravotnictví, informuje agentura Bloomberg.

Pro firmu Abbott je to jedna z největších transakcí za téměř deset let. Krok zároveň představuje i její první významný vstup do oblasti screeningu rakoviny pomocí preventivních diagnostických zařízení.

Vlajkový produkt společnosti Exact Sciences je test na kolorektální rakovinu Cologuard. Abbott ho nyní bude nabízet jako součást svého diagnostického portfolia, což firmě pomůže kompenzovat pokles tržeb z prodeje testovacích sad na covid-19.

Exact Sciences na svém webu uvádí, že zaměstnává více než 6500 lidí. Provozuje devět výzkumných a vývojových center a laboratoří. Pro Abbott pracuje podle jeho webu asi 94 000 lidí, z toho přes 70 v České republice.

Akcionáři společnosti Exact Sciences obdrží za každou svou akcii 105 dolarů, což je zhruba o 22 procent více, než činila středeční závěrečná cena akcií na burze. Akcie společnosti Exact Sciences před dnešním začátkem obchodování přidávaly více než 17 procent, zatímco akcie Abbottu bezmála dvě procenta ztrácely. Transakce by měla být uzavřena ve druhém čtvrtletí příštího roku, až ji schválí akcionáři Exact Sciences.


Čtěte více:

