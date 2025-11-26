Warner Bros. Discovery chce od zájemců vylepšené nabídky. Netflix rozptyluje antimonopolní obavy

Boj o Warner Bros. Discovery (WBD), mateřskou společnost slavného filmového studia či streamovací platformy HBO Max, pokračuje. Firma požádala potenciální kupce – Paramount SkyDance, a – aby předložili nové, vylepšené nabídky, píše agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí.
Společnost, která se minulý měsíc sama nabídla k prodeji, stanovila termín pro podání nových nabídek na pondělí 1. prosince. O konkrétních nabídkách, jež doposud obdržela, se toho příliš neví. Obecně známá je jen ta od hlavního favorita na akvizici Paramount Skydance: 25 dolarů za akcii neboli přibližně 60 miliard dolarů.
V případě Netflixu a Comcastu je však rozdíl v tom, že společnosti usilují pouze o filmová a televizní studia a streamovací platformu, nikoliv o celý podnik, pod který spadá také divize neprofitabilních kabelových stanic.
Podle zdrojů Bloombergu by po přezkoumání všech vylepšených nabídek mohla WBD vstoupit do období exkluzivních jednání s jednou ze společností. V těch půjde i o rozptýlení obav společnosti z překážek ze strany regulátorů, kteří by mohli případný prodej zkomplikovat.
O vývoji situace píše také NY Post, který s odvoláním na své zdroje uvádí, že , jenž byl doposud v boji spíše outsiderem, zahájil silnou ofenzivu. Lobbistická kampaň generálního ředitele Netflixu Teda Sarandose se snaží uklidnit antimonopolní obavy nejen u Trumpovy administrativy, u níž vede Paramount Davida a Larryho Ellisonových, ale i členů představenstva WBD.
Právní zástupci Netflixu měli dosáhnout pokroku v přesvědčování představenstva WBD argumentem o „nejednoznačnosti kategorizace“, což je teorie, že antimonopolní právo se nemusí nutně vztahovat na streamovací služby kvůli rozšířenému obsahu na YouTube a sociálních sítích. V takovém případě by antimonopolní obavy o spojení první (Netflix) a třetí (HBO Max od WBD) největší streamovací služby na světě nebyly relevantní.