Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI

23.12.2025 6:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Známý investor Steve Eisman si myslí, že Fed nyní jen dolaďuje sazby a v takových případech jsou jeho rozhodnutí pro akciový trh v podstatě irelevantní. Významnější vliv má pouze v době, kdy buď agresivně uvolňuje, nebo naopak svou politiku prudce utahuje. Investor pak hovořil i o investicích do technologických akcií a o celkovém dění na trhu.

Eisman pro CNBC uvedl, že si myslí, že je úsměvné, pokud někdo dnes hluboce analyzuje kroky americké centrální banky. Platí to jak o samotných sazbách, tak o změnách rozvahy Fedu. Obojí má totiž jen marginální vliv a „vůbec žádný, jestliže se rozhodujete o nákupu akcií, jako je Palantir.“ Daleko důležitější je vývoj kolem umělé inteligence včetně toho, jaká bude návratnost vysokých investic do této technologie. Jasno ale v této oblasti ještě nějaký čas nebude.

Eisman také řekl, že vlastní naprostou většinu populárních technologických akcií včetně Mety a Microsoftu. A vlastní je už řadu let. Zajímavý je přitom podle něj názor, podle kterého bude další rozvoj velkých jazykových modelů postupně ztrácet na tempu. Tento pohled, který drží profesor Gary Marcus, je kontrariánský, a jde proti většině názorů, podle kterých naopak tyto LLM budou svůj výkon zvyšovat ve stále větších skocích. Eisman podle svých slov sleduje podobný pohled již delší dobu právě proto, že jde proti převažujícímu myšlenkovému proudu. Je ale relevantní?



„Když začal být dostupný ChatGPT 5, okamžitě se objevila řada hodnocení, podle kterých bylo zlepšení mezi ním a ChatGPT 4 menší než mezi ChatGPT 4 a 3. Není to nic, čemu bych detailně rozuměl, ale dovedu si všímat toho, jak se mění názory. A po představení ChatGPT už najednou Marcus nebyl jeden proti všem.“ Nyní se tak podle investora objevuje mnohem více názorů, podle kterých budou další zlepšení u LLM ztrácet na síle. „A pak dosáhnou svých limitů a budeme se muset vrátit k základnímu výzkumu.“

Eisman podle svých slov nechce výše uvedeným budit paniku, ale poukazuje na jednu základní věc, na které stojí současné dění na akciových trzích. Pokud by se totiž naplňoval scénář, v němž by klesaly mezní přínosy LLM, „v jednu chvíli by Microsoft začal kupovat méně čipů.“ Eisman tento svůj pohled přirovnává k situaci před rokem 2008. I tehdy poukazoval na to, „že vše stojí pouze na jednom předpokladu“. Tedy na tom, že „že ceny nemovitostí nemohou jít dolů.“ Dodal, že nyní žádné akcie neprodává, ale popsané oblasti věnuje pozornost každý den. Dnes ovšem spravuje již jen své peníze a „portfolio může změnit dříve, než projde dveřmi.“

 

