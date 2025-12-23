Hledat v komentářích

Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou

23.12.2025 9:46
Autor: Wednesday Mašková, Patria Finance

Novo Nordisk získal povolení prodávat v USA tabletovou verzi svého léku na obezitu Wegovy, což je klíčový krok v jeho snaze bránit svůj podíl na trhu před konkurentem Eli Lilly, uvedla agentura Bloomberg. Novo začne prodávat pilulku v USA začátkem ledna, uvedla firma v pondělním prohlášení. Lék je schválen k pomoci pacientům zhubnout nebo dlouhodobě udržet předchozí úbytek hmotnosti.

Schválení vychází z výsledků studie Oasis 4, která zjistila, že lidé užívající 25miligramovou tabletu jednou denně zhubli přibližně 16,6 procenta své tělesné hmotnosti. Společnost uvedla, že ve druhé polovině roku 2025 podala žádost o schválení v Evropě a dalších částech světa.

Pilulka je klíčová pro strategii Novo v boji proti Lilly, jež uvedla, že její vlastní perorální lék na obezitu by mohl být schválen do března. To by Novo poskytlo náskok jen několika měsíců.

Akcie Novo v reakci na zprávu prudce vzrostly. Na burze v Kodani přidávaly v úterý kolem 9:30 bezmála sedm procent, nicméně letos zažily velký pád a klesly o 44 procent, zejména kvůli obavám investorů o postavení společnosti na trhu, kde roste konkurence.

Dánský farmaceutický gigant plánuje prodávat dávku 1,5 miligramu tablety pacientům platícím v hotovosti za počáteční cenu 149 dolarů měsíčně. Podrobnosti o ceně vyšších dávek a ceně pro ty, kdo využívají pojištění, budou zveřejněny blíže k datu uvedení na trh, uvedla firma v e-mailu s tím, že cena hrazená pojištěním by mohla být až 25 dolarů měsíčně pro všechny dávky.

„Pilulka Wegovy poskytuje pacientům novou, pohodlnou možnost léčby, která jim může pomoci zahájit nebo pokračovat v cestě za úbytkem hmotnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Mike Doustdar a dodal: "Žádná jiná současná perorální léčba GLP-1 se nemůže vyrovnat úbytku hmotnosti, který poskytuje pilulka Wegovy.“

Novo Nordisk se v poslední době snaží udržet konkurenceschopnost na trhu s obezitou, který sám pomohl vytvořit. Jeho vlajkový lék Wegovy ztratil vedoucí pozici na trhu na úkor přípravku Zepbound od Eli Lilly, protože přímé srovnání ukázalo, že Zepbound pomáhá pacientům zhubnout více. Nová generace léku CagriSema navíc nedosáhla takového úbytku hmotnosti, jaký firma slibovala ve studiích.

Dánský výrobce léků proto spoléhá na pilulku Wegovy, aby podpořil svůj růst. Lék bude prodávat prostřednictvím telemedicínských platforem i tradičních kanálů.

 

